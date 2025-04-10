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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/bespilotnik-2010537879.html
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 10.04.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:18:00+03:00
2025-04-10T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Десятого апреля с 11.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Десятого апреля с 11.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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