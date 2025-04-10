За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче
Зима в российской Арктике за последние 60 лет стала короче на 5-7 дней
© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Зима в российской Арктике стала короче за последние 60 лет, она наступает на 3-10 дней позже и заканчивается на 5-10 дней раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.
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Уточняется, что основой исследования стало изучение смещения границ климатических сезонов с годами, позволяющее судить о глобальных климатических изменениях.
Ученые проанализировали показатели среднесуточной температуры и данные о состоянии снежного покрова на 620 метеостанциях с 1958 по 2023 годы.
"Полученные результаты позволяют сделать вывод об уменьшении продолжительности зимнего периода на этой территории. Несмотря на практически равные средние значения изменения даты конца и начала зимы по рассматриваемой территории, длительность зимы в российской Арктике изменяется неравномерно", - сообщили в Институте.
Ученые обнаружили, что конец зимы наступает в среднем на 5-10 дней раньше на прибрежных территориях арктических морей. В свою очередь, зима начинается позже на 3-10 дней в европейской части российской Арктики по сравнению с ее восточной частью, за исключением Чукотского автономного округа.
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