Рейтинг@Mail.ru
За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:13 10.04.2025 (обновлено: 10:09 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/arktika-2010377664.html
За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче
За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче - РИА Новости, 10.04.2025
За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче
Зима в российской Арктике стала короче за последние 60 лет, она наступает на 3-10 дней позже и заканчивается на 5-10 дней раньше, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:13:00+03:00
2025-04-10T10:09:00+03:00
наука
арктика
чукотский автономный округ
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896375418_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_e91deaba967b78a6751ccd7078a75f83.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Зима в российской Арктике стала короче за последние 60 лет, она наступает на 3-10 дней позже и заканчивается на 5-10 дней раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. "Арктическая зима стала короче. К такому выводу пришли ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, проанализировав особенности изменения продолжительности зимы в российской Арктике за последние 60 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что основой исследования стало изучение смещения границ климатических сезонов с годами, позволяющее судить о глобальных климатических изменениях. Ученые проанализировали показатели среднесуточной температуры и данные о состоянии снежного покрова на 620 метеостанциях с 1958 по 2023 годы. "Полученные результаты позволяют сделать вывод об уменьшении продолжительности зимнего периода на этой территории. Несмотря на практически равные средние значения изменения даты конца и начала зимы по рассматриваемой территории, длительность зимы в российской Арктике изменяется неравномерно", - сообщили в Институте. Ученые обнаружили, что конец зимы наступает в среднем на 5-10 дней раньше на прибрежных территориях арктических морей. В свою очередь, зима начинается позже на 3-10 дней в европейской части российской Арктики по сравнению с ее восточной частью, за исключением Чукотского автономного округа.
https://ria.ru/20241204/arktika-1987221562.html
https://ria.ru/20241207/arktika-1987855039.html
арктика
чукотский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896375418_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_1aa5e873182525cf7589c1580a253dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, чукотский автономный округ, российская академия наук
Наука, Арктика, Чукотский автономный округ, Российская академия наук
За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче

Зима в российской Арктике за последние 60 лет стала короче на 5-7 дней

© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в медиабанк
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Зима в российской Арктике стала короче за последние 60 лет, она наступает на 3-10 дней позже и заканчивается на 5-10 дней раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.
"Арктическая зима стала короче. К такому выводу пришли ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, проанализировав особенности изменения продолжительности зимы в российской Арктике за последние 60 лет", - говорится в сообщении.
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане. - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Через три года". Ученые забили тревогу из-за приближения "зловещей эпохи"
4 декабря 2024, 04:50
Уточняется, что основой исследования стало изучение смещения границ климатических сезонов с годами, позволяющее судить о глобальных климатических изменениях.
Ученые проанализировали показатели среднесуточной температуры и данные о состоянии снежного покрова на 620 метеостанциях с 1958 по 2023 годы.
"Полученные результаты позволяют сделать вывод об уменьшении продолжительности зимнего периода на этой территории. Несмотря на практически равные средние значения изменения даты конца и начала зимы по рассматриваемой территории, длительность зимы в российской Арктике изменяется неравномерно", - сообщили в Институте.
Ученые обнаружили, что конец зимы наступает в среднем на 5-10 дней раньше на прибрежных территориях арктических морей. В свою очередь, зима начинается позже на 3-10 дней в европейской части российской Арктики по сравнению с ее восточной частью, за исключением Чукотского автономного округа.
Льды Арктики - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Эксперт оценил вероятность полного таяния льда в Арктике
7 декабря 2024, 08:30
 
НаукаАрктикаЧукотский автономный округРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала