https://ria.ru/20250410/arktika-2010377664.html

За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче

За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче - РИА Новости, 10.04.2025

За последние 60 лет зима в российской Арктике стала короче

Зима в российской Арктике стала короче за последние 60 лет, она наступает на 3-10 дней позже и заканчивается на 5-10 дней раньше, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:13:00+03:00

2025-04-10T07:13:00+03:00

2025-04-10T10:09:00+03:00

наука

арктика

чукотский автономный округ

российская академия наук

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Зима в российской Арктике стала короче за последние 60 лет, она наступает на 3-10 дней позже и заканчивается на 5-10 дней раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. "Арктическая зима стала короче. К такому выводу пришли ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, проанализировав особенности изменения продолжительности зимы в российской Арктике за последние 60 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что основой исследования стало изучение смещения границ климатических сезонов с годами, позволяющее судить о глобальных климатических изменениях. Ученые проанализировали показатели среднесуточной температуры и данные о состоянии снежного покрова на 620 метеостанциях с 1958 по 2023 годы. "Полученные результаты позволяют сделать вывод об уменьшении продолжительности зимнего периода на этой территории. Несмотря на практически равные средние значения изменения даты конца и начала зимы по рассматриваемой территории, длительность зимы в российской Арктике изменяется неравномерно", - сообщили в Институте. Ученые обнаружили, что конец зимы наступает в среднем на 5-10 дней раньше на прибрежных территориях арктических морей. В свою очередь, зима начинается позже на 3-10 дней в европейской части российской Арктики по сравнению с ее восточной частью, за исключением Чукотского автономного округа.

https://ria.ru/20241204/arktika-1987221562.html

https://ria.ru/20241207/arktika-1987855039.html

арктика

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

арктика, чукотский автономный округ, российская академия наук