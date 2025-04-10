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Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей

Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей - РИА Новости, 10.04.2025

Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей

Промышленный районный суд Курска оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей по административному делу о хулиганстве, связанному с посещением им Суджи,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:44:00+03:00

2025-04-10T15:44:00+03:00

2025-04-10T16:21:00+03:00

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происшествия

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аким апачев

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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Промышленный районный суд Курска оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей по административному делу о хулиганстве, связанному с посещением им Суджи, передает корреспондент РИА Новости из суда."Гасанова Акимова Владимировича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 70 тысяч рублей", - огласила судья.На заседании Апачева не было, его представлял адвокат Игорь Манаенков, отметивший, что блогера известили о необходимости явиться должным образом.Согласно материалам дела, 22 марта Аким Гасанов (псевдоним - Аким Апачев), находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете.Протокол составлен по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), блогеру грозил штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, аким апачев