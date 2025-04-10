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Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей - РИА Новости, 10.04.2025
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15:44 10.04.2025 (обновлено: 16:21 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/apachev-2010508403.html
Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей
Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей - РИА Новости, 10.04.2025
Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей
Промышленный районный суд Курска оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей по административному делу о хулиганстве, связанному с посещением им Суджи,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:44:00+03:00
2025-04-10T16:21:00+03:00
шоубиз
происшествия
курск
аким апачев
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Промышленный районный суд Курска оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей по административному делу о хулиганстве, связанному с посещением им Суджи, передает корреспондент РИА Новости из суда."Гасанова Акимова Владимировича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 70 тысяч рублей", - огласила судья.На заседании Апачева не было, его представлял адвокат Игорь Манаенков, отметивший, что блогера известили о необходимости явиться должным образом.Согласно материалам дела, 22 марта Аким Гасанов (псевдоним - Аким Апачев), находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете.Протокол составлен по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), блогеру грозил штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.
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происшествия, курск, аким апачев
Шоубиз, Происшествия, Курск, Аким Апачев
Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тыс руб по делу о граффити в Судже

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера, оставившего оскорбительные граффити на домах в Судже. 10 апреля 2025
Заседание суда по делу блогера, оставившего оскорбительные граффити на домах в Судже. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заседание суда по делу блогера, оставившего оскорбительные граффити на домах в Судже. 10 апреля 2025
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Промышленный районный суд Курска оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей по административному делу о хулиганстве, связанному с посещением им Суджи, передает корреспондент РИА Новости из суда.
«
"Гасанова Акимова Владимировича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 70 тысяч рублей", - огласила судья.
На заседании Апачева не было, его представлял адвокат Игорь Манаенков, отметивший, что блогера известили о необходимости явиться должным образом.
Согласно материалам дела, 22 марта Аким Гасанов (псевдоним - Аким Апачев), находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете.
Протокол составлен по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), блогеру грозил штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.
Освобожденные села в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

Стелла при въезде в Суджу

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштан спецназа Ахмат в освобожденной Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

Военнослужащий РФ в освобожденной Судже

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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5 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

Разрушенный мост через реку Суджа

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

Военнослужащие РФ в освобожденной Судже

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

Женщина на одной из улиц в освобожденной Судже

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

Военнослужащий батальонно-тактической группы Каштан спецназа Ахмат в разрушенном магазине Пятерочка в освобожденной Судже

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

Освобожденное российскими войсками село Село Гончаровка в Курской области

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

Мужчина заколачивает окна в своем доме в освобожденной Судже

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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11 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

Уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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12 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

Сгоревшая колонна ВСУ в освобожденном российскими войсками селе Гончаровка в Курской области

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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13 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

Военнослужащий группировки войск Север в освобожденной Судже

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

© РИА Новости / Александр Харченко
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14 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

Собака возле забора жилого дома в освобожденной Судже

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
15 из 15

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 15

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 15

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 15

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 15

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 15

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 15

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 15

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
13 из 15

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
14 из 15

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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