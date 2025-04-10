Суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тыс руб по делу о граффити в Судже
На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.
На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.
Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.
Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.
Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.
Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.
ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.
ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.
На фото: разрушенный мост через реку Суджа.
На фото: разрушенный мост через реку Суджа.
Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.
Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.
Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.
Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.
На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.
На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.
Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.
Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.
На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.
На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.
В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.
В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.
В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.
В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.
Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.
Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.
На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.
Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.
Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.
ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.
На фото: разрушенный мост через реку Суджа.
Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.
Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.
На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.
Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.
На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.
В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.
В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.
Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.