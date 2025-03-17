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Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/svo-2005443395.html
Освобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Освобожденные села в Курской области
РИА Новости, 17.03.2025
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специальная военная операция на украине
курская область
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фото, фото, курская область
Фото, Специальная военная операция на Украине, Курская область

Освобожденные села в Курской области

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© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

Стелла при въезде в Суджу

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштан спецназа Ахмат в освобожденной Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

Военнослужащий РФ в освобожденной Судже

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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5 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

Разрушенный мост через реку Суджа

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

Военнослужащие РФ в освобожденной Судже

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

Женщина на одной из улиц в освобожденной Судже

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

Военнослужащий батальонно-тактической группы Каштан спецназа Ахмат в разрушенном магазине Пятерочка в освобожденной Судже

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

Освобожденное российскими войсками село Село Гончаровка в Курской области

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

Мужчина заколачивает окна в своем доме в освобожденной Судже

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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11 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

Уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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12 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

Сгоревшая колонна ВСУ в освобожденном российскими войсками селе Гончаровка в Курской области

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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13 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

Военнослужащий группировки войск Север в освобожденной Судже

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

© РИА Новости / Александр Харченко
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14 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

Собака возле забора жилого дома в освобожденной Судже

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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15 из 15
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоКурская область
 
 
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