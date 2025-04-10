В Анкаре заявили о готовности к любому посредничеству между Россией и США
Турция заявила РФ и США о готовности к любому посредничеству
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Руководству в Анкаре неизвестны планы России и США в рамках продолжения переговорного процесса в Турции, турецкой стороной выражена готовность к любому посредничеству, заявили РИА Новости в администрации президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Переговоры российской и американской делегацией начались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в российском генконсульстве. Россию представляет посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию - заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники - представители внешнеполитических ведомств РФ и Штатов. Как ожидается, меры безопасности будут усилены.
"Нам неизвестны планы сторон. О том, что Турция готова к любому посредничеству, неоднократно заявлялось на самом высшем уровне", - сказали в администрации на просьбу прокомментировать вероятность интенсивных переговоров РФ и США в дальнейшем на территории Турции.
По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипломатической собственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
Посол РФ в США добавил, что благодаря общению российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение" в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок.
В госдепе заявляли, что на этом этапе консультаций вопросы безопасности, политики и урегулирования конфликта на Украине не будут рассматриваться. Как отмечала официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, нормализация отношений между властями в Вашингтоне и Москве может случиться только тогда, когда "будет мир между Россией и Украиной".
Первый раунд российско-американских переговоров состоялся 27 февраля, но в резиденции генконсула США в Стамбуле.