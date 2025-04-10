Созданный в США институт замышлял госпереворот в Азербайджане, заявил Алиев
Алиев: финансируемый США институт планировал переворот в Азербайджане
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 10 апр — РИА Новости. Созданный в США Национальный демократический институт по международным вопросам планировал госпереворот в Азербайджане, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Такие печально известные институты, как Национальный демократический институт, на самом деле замышляли здесь (в Азербайджане. — Прим. ред.) государственный переворот", — сказал глава государства.
По его словам, тогда страна не полностью контролировала соответствующие финансовые потоки.
Институт, о котором идет речь, финансируется американским правительством, различными международными агентствами развития и частными фондами "для продвижения демократии в развивающихся странах". Штаб-квартира организации расположена в Вашингтоне.
Алиев уточнил, что Баку отследил более миллиона долларов, которые сняли с банковского счета. Часть этих денег нашли в арендованных квартирах активистов оппозиции, там же были коктейли Молотова и инструкции по нападению на полицейских и правительственные здания.
Политик добавил, что в предыдущие годы в выборы в стране вмешивались путем антиазербайджанской пропаганды в СМИ.
"Такие издания, как The Washington Post, The New York Times, которые президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп назвал источником фальшивых новостей, и, конечно же, проправительственные СМИ Франции, такие как Le Figaro и Le Monde, хотели создать такую атмосферу, что якобы в Азербайджане диктатура, нет демократического опыта, нет прав человека", — уточнил Алиев.
Кроме того, для этого использовали средства, которые направляли в Азербайджан западные НПО.
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