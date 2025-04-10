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Созданный в США институт замышлял госпереворот в Азербайджане, заявил Алиев - РИА Новости, 10.04.2025
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16:41 10.04.2025 (обновлено: 23:30 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/aliev-2010525224.html
Созданный в США институт замышлял госпереворот в Азербайджане, заявил Алиев
Созданный в США институт замышлял госпереворот в Азербайджане, заявил Алиев - РИА Новости, 10.04.2025
Созданный в США институт замышлял госпереворот в Азербайджане, заявил Алиев
Созданный в США Национальный демократический институт по международным вопросам планировал госпереворот в Азербайджане, заявил президент страны Ильхам Алиев. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:41:00+03:00
2025-04-10T23:30:00+03:00
в мире
сша
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 10 апр — РИА Новости. Созданный в США Национальный демократический институт по международным вопросам планировал госпереворот в Азербайджане, заявил президент страны Ильхам Алиев."Такие печально известные институты, как Национальный демократический институт, на самом деле замышляли здесь (в Азербайджане. — Прим. ред.) государственный переворот", — сказал глава государства.По его словам, тогда страна не полностью контролировала соответствующие финансовые потоки.Алиев уточнил, что Баку отследил более миллиона долларов, которые сняли с банковского счета. Часть этих денег нашли в арендованных квартирах активистов оппозиции, там же были коктейли Молотова и инструкции по нападению на полицейских и правительственные здания.Политик добавил, что в предыдущие годы в выборы в стране вмешивались путем антиазербайджанской пропаганды в СМИ. "Такие издания, как The Washington Post, The New York Times, которые президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп назвал источником фальшивых новостей, и, конечно же, проправительственные СМИ Франции, такие как Le Figaro и Le Monde, хотели создать такую атмосферу, что якобы в Азербайджане диктатура, нет демократического опыта, нет прав человека", — уточнил Алиев.Кроме того, для этого использовали средства, которые направляли в Азербайджан западные НПО.
https://ria.ru/20250409/aliev-2010173282.html
https://ria.ru/20250409/aliev-2010227791.html
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в мире, сша, азербайджан, ильхам алиев, баку
В мире, США, Азербайджан, Ильхам Алиев, Баку
Созданный в США институт замышлял госпереворот в Азербайджане, заявил Алиев

Алиев: финансируемый США институт планировал переворот в Азербайджане

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 10 апр — РИА Новости. Созданный в США Национальный демократический институт по международным вопросам планировал госпереворот в Азербайджане, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Такие печально известные институты, как Национальный демократический институт, на самом деле замышляли здесь (в Азербайджане. — Прим. ред.) государственный переворот", — сказал глава государства.
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По его словам, тогда страна не полностью контролировала соответствующие финансовые потоки.

Институт, о котором идет речь, финансируется американским правительством, различными международными агентствами развития и частными фондами "для продвижения демократии в развивающихся странах". Штаб-квартира организации расположена в Вашингтоне.

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Алиев уточнил, что Баку отследил более миллиона долларов, которые сняли с банковского счета. Часть этих денег нашли в арендованных квартирах активистов оппозиции, там же были коктейли Молотова и инструкции по нападению на полицейских и правительственные здания.
Политик добавил, что в предыдущие годы в выборы в стране вмешивались путем антиазербайджанской пропаганды в СМИ.
"Такие издания, как The Washington Post, The New York Times, которые президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп назвал источником фальшивых новостей, и, конечно же, проправительственные СМИ Франции, такие как Le Figaro и Le Monde, хотели создать такую атмосферу, что якобы в Азербайджане диктатура, нет демократического опыта, нет прав человека", — уточнил Алиев.
Кроме того, для этого использовали средства, которые направляли в Азербайджан западные НПО.
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В миреСШААзербайджанИльхам АлиевБаку
 
 
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