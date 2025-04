https://ria.ru/20250410/aliev-2010525224.html

Созданный в США институт замышлял госпереворот в Азербайджане, заявил Алиев

2025-04-10T16:41:00+03:00

БАКУ, 10 апр — РИА Новости. Созданный в США Национальный демократический институт по международным вопросам планировал госпереворот в Азербайджане, заявил президент страны Ильхам Алиев."Такие печально известные институты, как Национальный демократический институт, на самом деле замышляли здесь (в Азербайджане. — Прим. ред.) государственный переворот", — сказал глава государства.По его словам, тогда страна не полностью контролировала соответствующие финансовые потоки.Алиев уточнил, что Баку отследил более миллиона долларов, которые сняли с банковского счета. Часть этих денег нашли в арендованных квартирах активистов оппозиции, там же были коктейли Молотова и инструкции по нападению на полицейских и правительственные здания.Политик добавил, что в предыдущие годы в выборы в стране вмешивались путем антиазербайджанской пропаганды в СМИ. "Такие издания, как The Washington Post, The New York Times, которые президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп назвал источником фальшивых новостей, и, конечно же, проправительственные СМИ Франции, такие как Le Figaro и Le Monde, хотели создать такую атмосферу, что якобы в Азербайджане диктатура, нет демократического опыта, нет прав человека", — уточнил Алиев.Кроме того, для этого использовали средства, которые направляли в Азербайджан западные НПО.

