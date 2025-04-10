https://ria.ru/20250410/abkhaziya-2010561528.html

Названы самые недорогие курорты Абхазии

Названы самые недорогие курорты Абхазии - РИА Новости, 10.04.2025

Названы самые недорогие курорты Абхазии

Спрос на летние туры в Абхазию за год вырос на 15 процентов, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:36:00+03:00

2025-04-10T18:36:00+03:00

2025-04-10T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Спрос на летние туры в Абхазию за год вырос на 15 процентов, сообщает национальный туроператор "Алеан".Самый бюджетный курорт для пляжного отдыха в республике — Гудаута. Предложения по наиболее демократичным ценам можно найти на первый летний месяц. В разгар сезона, в июле, стоимость возрастает. Так, во второй половине июня недельное проживание на базе отдыха с трехразовым питанием обойдется в сумму от 27 тысяч рублей на двух взрослых и ребенка. Во второй половине июля аналогичные каникулы будут стоит от 44 тысяч рублей.В Гагре можно найти предложения с полным пансионом на июнь за 46 тысяч рублей на троих на неделю, в июле – уже как минимум за 53 тысячи.В Сухуме в июне недельный отдых втроем обойдется как минимум в 46 тысяч рублей, через месяц – на пять тысяч дороже.В Пицунде такая семья заплатит за семь ночей от 57 тысяч рублей в первый месяц лета и от 70 тысяч – во второй.Также специалисты подсчитали, что отели, принимающие гостей по системе "все включено" на курортах Абхазии стоят на 20 процентов дешевле, чем в Сочи. В июне стоимость такого отдыха начинается от 86,5 тысячи рублей за неделю на семью из трех человек, в июле – от 101 тысячи.

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Мария Селиванова

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