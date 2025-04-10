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Сводки Победы: советские войска заняли город Скалица

Сводки Победы: советские войска заняли город Скалица - РИА Новости, 10.04.2025

Сводки Победы: советские войска заняли город Скалица

12 Апреля 1945

2025-04-10T14:48:00+03:00

2025-04-10T14:48:00+03:00

2025-04-10T14:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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В течение 12 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город и железнодорожную станцию СКАЛИЦА и более 30 других населённых пунктов, в том числе ТРЕНЧ ТЕПЛА, ОПАТОВА, КОХАНОВЦЕ, ГАЛУЗИЦЕ, ГОРНЫ-БЗИНЦЕ, ВРБОВЦЕ, РАДЕЙОВ, КАТОВ, ГОЛИЧ, КОПЧАНИ. Северо-восточнее ВЕНЫ войска фронта заняли на территории Австрии населённые пункты ДРЕЗИНГ, ЕДЕНШПАЙГЕН, ЛОЙДЕСТАЛЬ, ЭРДПРЕС, ХОХЕНРУППЕРСДОРФ, АУЭРШТАЛЬ, БОККФЛИС, АДЕРКЛАА, РААСДОРФ, ЭССЛИНГ, ГРОСС ЭНЦЕРСДОРФ и железнодорожную станцию ЭЙБЕСБРУНН, перерезав железную дорогу и шоссе ВЕНА — БРНО.В ВЕНЕ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта веди уличные бои в городском районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой ДУНАЙ, где заняли более 60 кварталов. Западнее и юго-западнее города СОМБАТЕЛЬ войска фронта, продолжая наступление, заняли на территории Австрии город ГЮССИНГ (НЕМЕТУЙВАР) и более 40 других населённых пунктов, в том числе МАРКТ АЛЛАУ, ОЛБЕНДОРФ, ОБЕР-НЕЙБЕРГ, МИХЕЛЬ, ЧАНШЕНДОРФ, ШТЕЙНГРАБЕН, ЕЛЬТЕНДОРФ. В боях за 11 апреля войска фронта взяли в плен более 5.000 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 34, бронетранспортёров — 38, полевых орудий — 208, пулемётов — 270, автомашин — 498, тракторов и тягачей — 187, паровозов — 34, железнодорожных вагонов — 1.535, складов с военным имуществом — 17.На остальных участках фронта — существенных изменений не произошло.За 11 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 22 самолёта противника.* * *Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям и транспортам противника 9 и 10 апреля авиация Краснознаменного Балтийского флота наносила удары по военным кораблям и транспортам немцев в порту Пиллау и в открытом море северо-западнее Пиллау. В результате этих ударов потоплены: два немецких миноносца, два сторожевых корабля, десять транспортов общим водоизмещением в 60.000 тонн и один танкер водоизмещением в 2.000 тонн. Кроме того, прямым попаданием бомб повреждены: один миноносец, один сторожевой корабль и семь транспортов противника.* * *Северо-восточнее и севернее Братиславы наши войска продолжали наступление. Противник построил в полосе гор Биле Карпаты инженерные заграждения, много дзотов и оказывает упорное сопротивление. Советские части, действующие в трудных условиях горно-лесистой местности, настойчиво продвигаются вперёд. Наши подразделения прорываются в тылы немцев и внезапными ударами дезорганизуют их оборону. Занято несколько горных селений, превращенных гитлеровцами в опорные пункты. Советские пехотинцы, наступающие вдоль восточного берега реки Морава, стремительной атакой заняли крупный населённый пункт Голич. Развивая успех, наши бойцы продвинулись вперёд на 5 километров и выбили немцев из чехословацкого города Скалица. Захвачены пленные и трофеи.* * *Северо-восточнее Вены войска 2-го Украинского фронта с боями продвигались вперёд. Немцы ввели в бой ещё одну танковую дивизию, крупные силы пехоты и неоднократными контратаками пытаются не допустить выхода наших частей в тылы своей венской группировки. Преодолевая упорное сопротивление противника, наши войска овладели железнодорожной станцией Эйбесбрунн и перерезали железную и шоссейную дорогу Вена — Брно. Таким образом, в расположении немецких войск, действующих в районе Вены, осталась одна железная дорога, идущая вдоль северного берега Дуная на северо-запад. Дорога обстреливается советскими артиллеристами, вышедшими на южный берег Дуная северо-западнее австрийской столицы. Отбивая вражеские контратаки, войска фронта сожгли и подбили 40 танков и самоходных орудий и 18 бронетранспортеров противника. Взято в плен более 500 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи, в числе которых 4 самолёта и 250 железнодорожных вагонов с военными грузами.* * *Войска 3-го Украинского фронта продолжали вести бои на улицах Вены. Советские части ещё в нескольких местах переправились через Дунайский канал и, отражая контратаки немцев, шаг за шагом продвигаются вперед. Особенно ожесточённые бои идут в районе северо-западного вокзала. Штурмовые отряды, действуя совместно с артиллеристами, блокируют узлы сопротивления немцев и ликвидируют их. Противник несёт тяжелые потери. За день боёв уничтожено более 4.000 немецких солдат и офицеров.В боях за освобождение Вены советские бойцы проявляют высшую воинскую выучку, смелость и отвагу. На одной улице немецкий танк сильным огнём препятствовал продвижению нашей пехоты. Гвардии старший сержант Бурлаков подполз к вражескому танку и бросил бутылку с горючей смесью. Танк загорелся. Немецких танкистов, пытавшийся спастись бегством, сержант уничтожил огнем из автомата. Отделение сержанта Плоходова атаковало дом, в котором укрепились гитлеровцы. Наши бойцы ворвались в дом, уничтожили группу немцев и взяли в плен 9 солдат противника. Гвардии красноармеец Валетов в течение дня уничтожил семь немецких солдат и одного офицера.* * *Взятый в плен немецкий полковник Ганс Янус рассказал: «В течение долгих месяцев воинские части и гражданское население строили оборонительные сооружения на территории Померании. Мы считали, что у этих мощных укреплений русские войска будут остановлены. Однако наши расчёты не оправдались. Красная Армия сорвала и опрокинула планы немецкого командования. В Померании советские войска окружили и уничтожили ряд немецких соединений. Дивизия «Меркиш-Фридланд» была сформирована в конце января 1945 года. Новая дивизия просуществовала очень недолго и была разбита. Оставшиеся в живых солдаты разбрелись по лесам и были взяты в плен».

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне