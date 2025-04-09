Петербургский подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги
В Петербурге учащийся случайно выстрелил подруге в лицо из сигнального пистолета
© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramУчащийся из Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги в трамвае
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Учащийся из Петербурга случайно выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо однокурснице в трамвае, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по городу.
"Девятого апреля около 17:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга незамедлительно прибыли к остановившемуся на проспекте Энгельса трамваю (маршрут № 20), водитель которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал молодого человека, который во время поездки произвел выстрел из аэрозольного пистолета в лицо девушке", - сообщает пресс-служба.
© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramУчащийся из Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги в трамвае
Учащийся из Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги в трамвае
По предварительной информации, 16-летний юноша достал аэрозольный пистолет, чтобы показать его однокурснице из колледжа. Однако во время демонстрации он случайно произвел выстрел, в результате чего девушка получила ранение. Пострадавшую с ожогом лица и подозрением на повреждение глаза госпитализировали в больницу.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция начала проверку обстоятельств травмирования 16-летней студентки в трамвае на проспекте Энгельса. По информации регионального Главка МВД, в руках у учащегося был сигнальный пистолет, пусковое устройство изъято.