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Петербургский подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги

Петербургский подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги - РИА Новости, 09.04.2025

Петербургский подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги

Учащийся из Петербурга случайно выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо однокурснице в трамвае, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по городу. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:44:00+03:00

2025-04-09T19:44:00+03:00

2025-04-09T19:44:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Учащийся из Петербурга случайно выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо однокурснице в трамвае, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по городу. "Девятого апреля около 17:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга незамедлительно прибыли к остановившемуся на проспекте Энгельса трамваю (маршрут № 20), водитель которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал молодого человека, который во время поездки произвел выстрел из аэрозольного пистолета в лицо девушке", - сообщает пресс-служба. По предварительной информации, 16-летний юноша достал аэрозольный пистолет, чтобы показать его однокурснице из колледжа. Однако во время демонстрации он случайно произвел выстрел, в результате чего девушка получила ранение. Пострадавшую с ожогом лица и подозрением на повреждение глаза госпитализировали в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция начала проверку обстоятельств травмирования 16-летней студентки в трамвае на проспекте Энгельса. По информации регионального Главка МВД, в руках у учащегося был сигнальный пистолет, пусковое устройство изъято.

https://ria.ru/20250324/peterburg-2006979840.html

санкт-петербург

выборгский район

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия