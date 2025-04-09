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Петербургский подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги - РИА Новости, 09.04.2025
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19:44 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/vystrel-2010339384.html
Петербургский подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги
Петербургский подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги - РИА Новости, 09.04.2025
Петербургский подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги
Учащийся из Петербурга случайно выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо однокурснице в трамвае, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по городу. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:44:00+03:00
2025-04-09T19:44:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Учащийся из Петербурга случайно выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо однокурснице в трамвае, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по городу. "Девятого апреля около 17:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга незамедлительно прибыли к остановившемуся на проспекте Энгельса трамваю (маршрут № 20), водитель которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал молодого человека, который во время поездки произвел выстрел из аэрозольного пистолета в лицо девушке", - сообщает пресс-служба. По предварительной информации, 16-летний юноша достал аэрозольный пистолет, чтобы показать его однокурснице из колледжа. Однако во время демонстрации он случайно произвел выстрел, в результате чего девушка получила ранение. Пострадавшую с ожогом лица и подозрением на повреждение глаза госпитализировали в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция начала проверку обстоятельств травмирования 16-летней студентки в трамвае на проспекте Энгельса. По информации регионального Главка МВД, в руках у учащегося был сигнальный пистолет, пусковое устройство изъято.
https://ria.ru/20250324/peterburg-2006979840.html
санкт-петербург
выборгский район
россия
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Петербургский подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги

В Петербурге учащийся случайно выстрелил подруге в лицо из сигнального пистолета

© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramУчащийся из Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги в трамвае
Учащийся из Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги в трамвае - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Росгвардия Петербурга/Telegram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Учащийся из Петербурга случайно выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо однокурснице в трамвае, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по городу.
"Девятого апреля около 17:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга незамедлительно прибыли к остановившемуся на проспекте Энгельса трамваю (маршрут № 20), водитель которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал молодого человека, который во время поездки произвел выстрел из аэрозольного пистолета в лицо девушке", - сообщает пресс-служба.
© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramУчащийся из Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги в трамвае
Учащийся из Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги в трамвае - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Росгвардия Петербурга/Telegram
Учащийся из Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо подруги в трамвае
По предварительной информации, 16-летний юноша достал аэрозольный пистолет, чтобы показать его однокурснице из колледжа. Однако во время демонстрации он случайно произвел выстрел, в результате чего девушка получила ранение. Пострадавшую с ожогом лица и подозрением на повреждение глаза госпитализировали в больницу.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция начала проверку обстоятельств травмирования 16-летней студентки в трамвае на проспекте Энгельса. По информации регионального Главка МВД, в руках у учащегося был сигнальный пистолет, пусковое устройство изъято.
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