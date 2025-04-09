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Володин призвал оставлять систему образования под контролем государства - РИА Новости, 09.04.2025
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14:18 09.04.2025 (обновлено: 14:21 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/volodin-2010238156.html
Володин призвал оставлять систему образования под контролем государства
Володин призвал оставлять систему образования под контролем государства - РИА Новости, 09.04.2025
Володин призвал оставлять систему образования под контролем государства
Государство должно оставлять систему образования под своим контролем, так как это базовый вопрос, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:18:00+03:00
2025-04-09T14:21:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
социальный навигатор
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Государство должно оставлять систему образования под своим контролем, так как это базовый вопрос, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому педагоги с полученными в частных организациях дипломами о дополнительном образовании не будут допускаться к преподаванию с 1 сентября 2026 года. "Государство должно систему образования обязательно оставлять под своим контролем, потому что это базовые вопросы. Были, есть и будут, если мы хотим развиваться", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы. Володин отметил, что также надо создавать возможности для развития частных структур, и они должны соответствовать всем стандартам. "Если это медицинский вуз или факультет частного вуза, там должна быть клиническая база. Там должно быть необходимое лабораторное оборудование. Если это юридический, там также должна быть и лабораторная база, и судебка, и другие необходимые в обязательном плане для преподавания требования выполнены. Но на сегодняшний день этого нет", - считает он. По словам председателя Госдумы, если будет качество образования, то будут изобретения и технологии, а значит будет развиваться экономика, что приведет к усилению России. "Но начинается все с повышения качества образования. Поэтому в этой сфере не должны быть проходимцы. Не должны быть те, кто легкие деньги сшибает для того, чтобы одипломить, а потом трава не расти. Государство должно эти вопросы контролировать, что мы и делаем", - добавил Володин.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Володин призвал оставлять систему образования под контролем государства

Володин: государство должно оставлять систему образования под своим контролем

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Государство должно оставлять систему образования под своим контролем, так как это базовый вопрос, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому педагоги с полученными в частных организациях дипломами о дополнительном образовании не будут допускаться к преподаванию с 1 сентября 2026 года.
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"Государство должно систему образования обязательно оставлять под своим контролем, потому что это базовые вопросы. Были, есть и будут, если мы хотим развиваться", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.
Володин отметил, что также надо создавать возможности для развития частных структур, и они должны соответствовать всем стандартам.
"Если это медицинский вуз или факультет частного вуза, там должна быть клиническая база. Там должно быть необходимое лабораторное оборудование. Если это юридический, там также должна быть и лабораторная база, и судебка, и другие необходимые в обязательном плане для преподавания требования выполнены. Но на сегодняшний день этого нет", - считает он.
По словам председателя Госдумы, если будет качество образования, то будут изобретения и технологии, а значит будет развиваться экономика, что приведет к усилению России.
"Но начинается все с повышения качества образования. Поэтому в этой сфере не должны быть проходимцы. Не должны быть те, кто легкие деньги сшибает для того, чтобы одипломить, а потом трава не расти. Государство должно эти вопросы контролировать, что мы и делаем", - добавил Володин.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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