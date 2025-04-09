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ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко
ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2025
ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко
Российские войска прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в Луганской Народной Республике и закрепляются на северных и восточных окраинах населенного... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:42:00+03:00
2025-04-09T08:42:00+03:00
2025-04-09T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в Луганской Народной Республике и закрепляются на северных и восточных окраинах населенного пункта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более, чем на 2 км к населенному пункту. На данный момент идет закрепление как на северных, так и на восточных окраинах Торского", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы на этот участок фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в ЛНР