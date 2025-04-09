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ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 09.04.2025 (обновлено: 10:31 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vojska-2010158490.html
ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко
ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2025
ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко
Российские войска прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в Луганской Народной Республике и закрепляются на северных и восточных окраинах населенного... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:42:00+03:00
2025-04-09T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в Луганской Народной Республике и закрепляются на северных и восточных окраинах населенного пункта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более, чем на 2 км к населенному пункту. На данный момент идет закрепление как на северных, так и на восточных окраинах Торского", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы на этот участок фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко

Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в ЛНР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в Луганской Народной Республике и закрепляются на северных и восточных окраинах населенного пункта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более, чем на 2 км к населенному пункту. На данный момент идет закрепление как на северных, так и на восточных окраинах Торского", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко отметил, что украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы на этот участок фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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