https://ria.ru/20250409/vojska-2010158490.html

ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко

ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2025

ВС России прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского, заявил Марочко

Российские войска прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в Луганской Народной Республике и закрепляются на северных и восточных окраинах населенного... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:42:00+03:00

2025-04-09T08:42:00+03:00

2025-04-09T10:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ северо-восточнее Торского в Луганской Народной Республике и закрепляются на северных и восточных окраинах населенного пункта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более, чем на 2 км к населенному пункту. На данный момент идет закрепление как на северных, так и на восточных окраинах Торского", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы на этот участок фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф