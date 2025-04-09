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Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 09.04.2025 (обновлено: 10:32 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/voennye-2010158341.html
Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной
Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной - РИА Новости, 09.04.2025
Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной
ВС РФ уничижили "опорник" ВСУ, 2 минометных расчета и группу пехоты в лесах под городом Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:40:00+03:00
2025-04-09T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. ВС РФ уничижили "опорник" ВСУ, 2 минометных расчета и группу пехоты в лесах под городом Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В кременских лесах северо-западнее Белогоровки артиллерийским расчетом ВС РФ уничтожен замаскированный пункт управления и ряд фортификационных сооружений, входящих в систему оборонительных укреплений опорного пункта вооруженных формирований Украины. Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение двух минометных расчетов и ликвидацию восьми боевиков пехоты противника", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной

Марочко: ВС России уничтожили опорник ВСУ, 2 минометных расчета и пехоту в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. ВС РФ уничижили "опорник" ВСУ, 2 минометных расчета и группу пехоты в лесах под городом Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В кременских лесах северо-западнее Белогоровки артиллерийским расчетом ВС РФ уничтожен замаскированный пункт управления и ряд фортификационных сооружений, входящих в систему оборонительных укреплений опорного пункта вооруженных формирований Украины. Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение двух минометных расчетов и ликвидацию восьми боевиков пехоты противника", - сообщил Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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