https://ria.ru/20250409/voennye-2010158341.html
Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной
Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной - РИА Новости, 09.04.2025
Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной
ВС РФ уничижили "опорник" ВСУ, 2 минометных расчета и группу пехоты в лесах под городом Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:40:00+03:00
2025-04-09T08:40:00+03:00
2025-04-09T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_383b58b660e4adbae098bf31fbacce40.jpg
ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. ВС РФ уничижили "опорник" ВСУ, 2 минометных расчета и группу пехоты в лесах под городом Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В кременских лесах северо-западнее Белогоровки артиллерийским расчетом ВС РФ уничтожен замаскированный пункт управления и ряд фортификационных сооружений, входящих в систему оборонительных укреплений опорного пункта вооруженных формирований Украины. Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение двух минометных расчетов и ликвидацию восьми боевиков пехоты противника", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременная
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_fa60087a20dc1ca9f7b9ab98ea38ef1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной
Марочко: ВС России уничтожили опорник ВСУ, 2 минометных расчета и пехоту в ЛНР