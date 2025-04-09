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Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной

Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной - РИА Новости, 09.04.2025

Российские военные уничтожили опорник ВСУ в лесах под Кременной

ВС РФ уничижили "опорник" ВСУ, 2 минометных расчета и группу пехоты в лесах под городом Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:40:00+03:00

2025-04-09T08:40:00+03:00

2025-04-09T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. ВС РФ уничижили "опорник" ВСУ, 2 минометных расчета и группу пехоты в лесах под городом Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В кременских лесах северо-западнее Белогоровки артиллерийским расчетом ВС РФ уничтожен замаскированный пункт управления и ряд фортификационных сооружений, входящих в систему оборонительных укреплений опорного пункта вооруженных формирований Украины. Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение двух минометных расчетов и ликвидацию восьми боевиков пехоты противника", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

луганская народная республика

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кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины