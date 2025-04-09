https://ria.ru/20250409/tigr-2010139285.html

Пойманный в Приморье конфликтный тигр был травмирован

Пойманный в Приморье конфликтный тигр был травмирован - РИА Новости, 09.04.2025

Пойманный в Приморье конфликтный тигр был травмирован

Отловленный у села в Ольгинском округе Приморья амурский тигр, который таскал собак, сильно истощен и имеет серьезную травму лапы, вероятно, полученную в драке... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:22:00+03:00

2025-04-09T03:22:00+03:00

2025-04-09T03:22:00+03:00

россия

ольгинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Отловленный у села в Ольгинском округе Приморья амурский тигр, который таскал собак, сильно истощен и имеет серьезную травму лапы, вероятно, полученную в драке с сородичем, сообщает центр реабилитации тигров и других диких животных МРОО "Центр "Тигр". Ранее минприроды региона сообщало, что в окрестностях села Маргаритово Ольгинского муниципального округа в ночь на вторник отловлен конфликтный тигр, самец имеет травму лапы. Животное направлено в центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр". Местные жители сообщали, что хищник с осени 2024 года утащил несколько собак из дворов в Маргаритово. По словам очевидцев, тигр, который приходил, был сильно истощен и хромал. "Тигр, которого отловили в Ольгинском районе, имеет серьезную травму передней лапы - выявлено сильное воспаление локтевого сустава, контрактура запястного сустава и повреждения мягких тканей. Судя по характеру ранений, травма получена при драке с сородичем", - говорится в сообщении. Это взрослый тигр, ему 4-5 лет. Животное сильно истощено - вес составляет 136 килограммов. Тигра поместили в вольер с круглосуточным наблюдением для прохождения курса реабилитации и медикаментозного лечения. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.

https://ria.ru/20250408/primore-2009928188.html

https://ria.ru/20250404/tigr-2009250607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ольгинский район, хабаровский край, общество