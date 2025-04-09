https://ria.ru/20250409/telegram-2010323588.html

В Госдуме объяснили сбои в работе бота, маркирующего каналы в Telegram

В Госдуме объяснили сбои в работе бота, маркирующего каналы в Telegram - РИА Новости, 09.04.2025

В Госдуме объяснили сбои в работе бота, маркирующего каналы в Telegram

Сбои в работе бота, с помощью которого можно маркировать каналы в Telegram, связаны с техническими трудностями, вызванными большим количеством желающих получить РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:13:00+03:00

2025-04-09T18:13:00+03:00

2025-04-09T19:25:00+03:00

общество

технологии

антон горелкин

telegram

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сбои в работе бота, с помощью которого можно маркировать каналы в Telegram, связаны с техническими трудностями, вызванными большим количеством желающих получить маркировку, но скоро всё наладят, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. В Telegram начала действовать система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре, рассказал ранее Горелкин. Он отметил, что для получения отметки "А⁺" необходимо воспользоваться специальным ботом. По его словам, инструкция понятная, весь процесс занимает несколько минут, и в результате появляется отметка слева от названия Telegram-канала. "Хочу успокоить всех, кто переживает, почему отметка "А⁺" в профиле моего канала то появляется, то исчезает. Сейчас у бота технические трудности, вызванные большим количеством желающих получить маркировку, но скоро всё снова будет хорошо. Назло иноагентам, которых история с регистрацией каналов очень жестко триггерит", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Также депутат напомнил, что по закону контакты владельца и администраторов канала необходимо предоставить сервису "Госуслуги" еще на этапе подачи заявления о регистрации, а бот просто сверяет эти данные. "@Trustchannelbot действует в строгом соответствии с российским законодательством и правилами Telegram. Но это не мешает другим иноагентам утверждать, что бот получает доступ к списку всех подписчиков канала и даже их контактным данным. На самом деле через API можно узнать только список пользователей с правами администраторов и общее количество подписчиков", - рассказал парламентарий.

https://ria.ru/20250408/million-2009928756.html

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общество, технологии, антон горелкин, telegram, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)