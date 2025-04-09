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В Telegram появилась система маркировки каналов, зарегистрированных в РКН - РИА Новости, 09.04.2025
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13:19 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/telegram-2010222365.html
В Telegram появилась система маркировки каналов, зарегистрированных в РКН
В Telegram появилась система маркировки каналов, зарегистрированных в РКН - РИА Новости, 09.04.2025
В Telegram появилась система маркировки каналов, зарегистрированных в РКН
Система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре, начала действовать в Telegram, сообщил первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:19:00+03:00
2025-04-09T13:19:00+03:00
общество
технологии
антон горелкин
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре, начала действовать в Telegram, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "В Telegram начала действовать система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в РКН", - написал он в своем Telegram-канале. Горелкин отметил, что для получения отметки "А⁺" необходимо воспользоваться специальным ботом. По его словам, инструкция понятная, весь процесс занимает несколько минут, и в результате появляется отметка слева от названия Telegram-канала. Депутат Госдумы подчеркнул, что теперь у пользователей Telegram появилась возможность быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно "репостить", а у рекламодателей – где размещаться. "Думаю, со временем эта отметка станет еще и понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту", - добавил он.
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общество, технологии, антон горелкин, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Telegram появилась система маркировки каналов, зарегистрированных в РКН

Депутат Горелкин: система маркировки каналов начала действовать в Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре, начала действовать в Telegram, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Telegram начала действовать система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в РКН", - написал он в своем Telegram-канале.
Горелкин отметил, что для получения отметки "А⁺" необходимо воспользоваться специальным ботом. По его словам, инструкция понятная, весь процесс занимает несколько минут, и в результате появляется отметка слева от названия Telegram-канала.
Депутат Госдумы подчеркнул, что теперь у пользователей Telegram появилась возможность быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно "репостить", а у рекламодателей – где размещаться.
"Думаю, со временем эта отметка станет еще и понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту", - добавил он.
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