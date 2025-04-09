https://ria.ru/20250409/stavka-2010215201.html

ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, заявила Набиуллина

ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 09.04.2025

ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, заявила Набиуллина

ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы инфляция не подняла голову вновь, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:56:00+03:00

2025-04-09T12:56:00+03:00

2025-04-09T13:23:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы инфляция не подняла голову вновь, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ."Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ставки. Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво", - сказала Набиуллина.Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

https://ria.ru/20250405/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, эльвира набиуллина