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ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 09.04.2025
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12:56 09.04.2025 (обновлено: 13:23 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/stavka-2010215201.html
ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, заявила Набиуллина
ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 09.04.2025
ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, заявила Набиуллина
ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы инфляция не подняла голову вновь, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:56:00+03:00
2025-04-09T13:23:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы инфляция не подняла голову вновь, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ."Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ставки. Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво", - сказала Набиуллина.Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
https://ria.ru/20250405/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Эльвира Набиуллина
ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ будет снижать ставку осторожно, чтобы инфляция не подняла голову

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы инфляция не подняла голову вновь, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ.
"Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ставки. Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво", - сказала Набиуллина.
Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
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Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаЭльвира Набиуллина
 
 
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