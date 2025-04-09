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Politico: США обеспокоены волевыми переговорщиками из России и Ирана - РИА Новости, 09.04.2025
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14:43 09.04.2025 (обновлено: 14:46 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html
Politico: США обеспокоены волевыми переговорщиками из России и Ирана
Politico: США обеспокоены волевыми переговорщиками из России и Ирана - РИА Новости, 09.04.2025
Politico: США обеспокоены волевыми переговорщиками из России и Ирана
Чиновники ведомств национальной безопасности США обеспокоены тем, что спецпосланнику американского президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу приходится... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:43:00+03:00
2025-04-09T14:46:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
стив уиткофф
дональд трамп
сергей лавров
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Чиновники ведомств национальной безопасности США обеспокоены тем, что спецпосланнику американского президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу приходится иметь дело с "волевыми" переговорщиками из России и Ирана, сообщает издание Politico. Согласно изданию, ряд чиновников администрации президента США Дональда Трампа уже сомневаются в способности Уиткоффа вести переговоры одновременно по двум направлениям. "Еще один фактор, который беспокоит представителей органов национальной безопасности: Россия и Иран порождают одних из самых волевых переговорщиков в мире", - говорится в публикации. Как отмечает Politico, некоторые западные дипломаты "десятилетиями" ведут переговоры как с Россией, так и с Иранам по вопросам, касающимся спорных территорий, прекращения огня или контроля над вооружениями. Когда издание попросило одного восточноевропейского чиновника сказать впечатления от переговоров с РФ, он указал на то, что российские переговорщики "хитрые". Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать Уиткофф. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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в мире, россия, сша, иран, стив уиткофф, дональд трамп, сергей лавров, politico, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Иран, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Politico, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Politico: США обеспокоены волевыми переговорщиками из России и Ирана

Politico: Уиткофф имеет дело с волевыми переговорщиками РФ и Ирана

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Чиновники ведомств национальной безопасности США обеспокоены тем, что спецпосланнику американского президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу приходится иметь дело с "волевыми" переговорщиками из России и Ирана, сообщает издание Politico.
Согласно изданию, ряд чиновников администрации президента США Дональда Трампа уже сомневаются в способности Уиткоффа вести переговоры одновременно по двум направлениям.
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"Еще один фактор, который беспокоит представителей органов национальной безопасности: Россия и Иран порождают одних из самых волевых переговорщиков в мире", - говорится в публикации.
Как отмечает Politico, некоторые западные дипломаты "десятилетиями" ведут переговоры как с Россией, так и с Иранам по вопросам, касающимся спорных территорий, прекращения огня или контроля над вооружениями.
Когда издание попросило одного восточноевропейского чиновника сказать впечатления от переговоров с РФ, он указал на то, что российские переговорщики "хитрые".
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать Уиткофф.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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В миреРоссияСШАИранСтив УиткоффДональд ТрампСергей ЛавровPoliticoРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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