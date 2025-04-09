https://ria.ru/20250409/ssha-2010137426.html

США возобновят несколько программ помощи USAID

США возобновят несколько программ помощи USAID - РИА Новости, 09.04.2025

США возобновят несколько программ помощи USAID

США возобновят по меньшей мере шесть ранее отмененных программ помощи агентства США по международному развитию (USAID) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:26:00+03:00

2025-04-09T02:26:00+03:00

2025-04-09T02:26:00+03:00

в мире

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сирия

дональд трамп

илон маск

марко рубио

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США возобновят по меньшей мере шесть ранее отмененных программ помощи агентства США по международному развитию (USAID) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В понедельник Рейтер со ссылкой на девять источников, в том числе шесть чиновников США, передавало, что администрация президента США Дональда Трампа прекращает большую часть оставшейся американской помощи Афганистану и Йемену. По словам бывшего руководителя бюро по гуманитарным вопросам USAID Сары Чарльз и других источников, на которые ссылается агентство, решение о прекращении этих и ряда других программ в более чем дюжине стран приняли на выходных госдепартамент США и USAID. "Администрация... Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи. Исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин, который также является сотрудником департамента государственной эффективности США (DOGE)..., во внутреннем электронном письме попросил сотрудников отменить прекращения. Он просил восстановить программы... в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре", - говорится в сообщении. По словам источников агентства, это решение последовало за давлением от администрации и конгресса США и было принято после того, как Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) заявила, что закрытие программ может стать "смертным приговором" для миллионов людей. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

https://ria.ru/20250407/primakov-2009803922.html

https://ria.ru/20250328/rubio-2008034300.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ливан, сирия, дональд трамп, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, оон