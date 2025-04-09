https://ria.ru/20250409/snyaty-2010152802.html
В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения
В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения - РИА Новости, 09.04.2025
В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:45:00+03:00
2025-04-09T07:45:00+03:00
2025-04-09T07:54:00+03:00
грозный
волгоград
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938285364_0:343:3029:2047_1920x0_80_0_0_44c95188040789abc6bba154d0b2512b.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Владикавказ (Беслан), Волгоград (Гумрак) и Грозный (Северный) в 07:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, добавил пресс-секретарь. Кроме того, Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавшие рейсы.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, добавил пресс-секретарь Росавиации.
грозный
волгоград
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938285364_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_8a1a52d2b3130b4959d55e455dfb603f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, волгоград, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Грозный, Волгоград, Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения
В аэропортах Грозного и Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск судов