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В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения - РИА Новости, 09.04.2025
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07:45 09.04.2025 (обновлено: 07:54 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/snyaty-2010152802.html
В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения
В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения - РИА Новости, 09.04.2025
В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:45:00+03:00
2025-04-09T07:54:00+03:00
грозный
волгоград
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Владикавказ (Беслан), Волгоград (Гумрак) и Грозный (Северный) в 07:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, добавил пресс-секретарь. Кроме того, Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавшие рейсы.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, добавил пресс-секретарь Росавиации.
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грозный, волгоград, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Грозный, Волгоград, Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения

В аэропортах Грозного и Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск судов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Волгоград
Международный аэропорт Волгоград - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Международный аэропорт Волгоград . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"В аэропортах Владикавказ (Беслан), Волгоград (Гумрак) и Грозный (Северный) в 07:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, добавил пресс-секретарь. Кроме того, Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавшие рейсы.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, добавил пресс-секретарь Росавиации.
 
ГрозныйВолгоградВладикавказФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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