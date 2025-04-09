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В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения

В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения - РИА Новости, 09.04.2025

В аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:45:00+03:00

2025-04-09T07:45:00+03:00

2025-04-09T07:54:00+03:00

грозный

волгоград

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Владикавказ (Беслан), Волгоград (Гумрак) и Грозный (Северный) в 07:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, добавил пресс-секретарь. Кроме того, Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавшие рейсы.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, добавил пресс-секретарь Росавиации.

грозный

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грозный, волгоград, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия