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Лазарев и Басков проведут народный кастинг для музыкального шоу

Лазарев и Басков проведут народный кастинг для музыкального шоу - РИА Новости, 09.04.2025

Лазарев и Басков проведут народный кастинг для музыкального шоу

Сергей Лазарев, Николай Басков и члены экспертной сотни "Ну-ка, все вместе!" проведут "Народный кастинг" в пяти городах России, чтобы отобрать участников нового РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:02:00+03:00

2025-04-09T04:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Сергей Лазарев, Николай Басков и члены экспертной сотни "Ну-ка, все вместе!" проведут "Народный кастинг" в пяти городах России, чтобы отобрать участников нового сезона музыкального шоу, сообщили в пресс-службе телеканала "Россия"."Возможность испытать свою судьбу вокалистам представится в пяти городах России: 2 мая – во Владивостоке ("Андеграунд"), 5 мая – в Иркутске (КДЦ Орбита), 25 мая – в Новосибирске (ДК Железнодорожников), 28 мая – в Омске (РЦСО Концерт-холл), 30 мая – в Санкт-Петербурге (А2 Green Concert)", — уточнили в пресс-службе телеканала."Я не могу себя представить без этого проекта, не могу себя представить без вас – сотня и телезрители. Вы – моя музыкальная семья, я люблю каждого из вас. И, конечно же, как и в любой семье бывают разногласия, споры, эмоциональные срывы, так и у меня произошло в шестом сезоне", — сказал Сергей Лазарев, который вернулся в шоу.На кастинг приглашаются исполнители возрастом от 18 лет. Им нужно будет заполнить анкету на медиаплатформе "Смотрим" или на сайте компании "ВайТ Медиа", выбрать город, рассказать о себе, перечислить репертуар, приложить видеовизитку и оставить контактные данные."Предыдущие кастинги прошли с оглушительным успехом: огромные очереди желающих выстроились перед концертными залами в каждом городе. Начинающие и опытные певцы, народники и эстрадники, пенсионеры и подростки – все ждали своего выхода на сцену и возможности спеть перед десяткой профессионального жюри", — отметили в пресс-службе "России".Прием заявок продлится в каждом городе до начала съемки.

https://ria.ru/20250407/rozhkov-2008710325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

сергей лазарев, николай басков, россия, владивосток, иркутск, что посмотреть