Вулин оценил возможный ущерб от введения санкций против России
Вулин: Сербия потеряла бы 15 млрд евро в случае введения санкций против России
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Сербия потеряла бы минимум 15 миллиардов евро в год (ВВП в 2024 году составил около 82 миллиардов евро – ред.), если бы ввела санкции против России по требованию ЕС, заявил заместитель председателя сербского правительства Александр Вулин.
Замглавы сербского правительства принял участие в конференции "Путь Сербии в ЕС" в Европейском парламенте по приглашению группы евродепутатов-суверенистов. Участвовали представители "Альтернативы для Германии", австрийской "Партии свободы", венгерского ФИДЕС, чешской "Партии свободы и прямой демократии" и парламентарии из Словакии.
"Если бы мы следовали неразумной и истеричной политике ЕС по отношению к России, Сербия бы напрямую понесла как минимум 15 миллиардов евро ущерба, и это никто из ЕС не смог бы возместить… Если бы Сербия ввела санкции против России, мы бы каждый год теряли 4 миллиарда евро торгового оборота, а если бы могли обеспечить поставки газа (вместо российского – ред.), то оплачивали бы его по рыночным ценам, намного дороже, чем платим сейчас. Это бы привело к росту расходов граждан на отопление и транспорт, подняло цены электроэнергии, топлива, удорожило производство искусственных удобрений, что повысило бы расходы аграриев и отразилось бы на ценах продуктов и тем самым увеличило инфляцию и обесценило сбережения и доходы граждан Сербии", - цитирует пресс-служба Вулина.
По его словам, Сербия не готова финансировать вооруженный конфликт на Украине, а то, что Брюссель настаивает на введении официальным Белградом разорительных для него санкций в отношении России говорит о том, что "ЕС нет дела до Сербии".
"Значительное число инвестиций из ЕС поступило в Сербию именно потому, что у Сербии привилегированное положение (беспошлинный экспорт-импорт с 2019 года – ред.) в торговле со странами Евразийского экономического союза и большой вопрос – сколько бы их (инвесторов из ЕС – ред.) осталось в Сербии, если бы мы отказались от тех рынков, и если бы цены на газ и электроэнергию у нас стали такими же или выше, чем в странах ЕС", - подчеркнул замглавы сербского правительства.
Он также посетовал, что официальный Белград 20 лет выполняет каждый "каприз и требование" ЕС, а потом Брюссель сообщает, что следующими полноправными членами "без единого выполненного критерия станут Украина и Молдавия".
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.