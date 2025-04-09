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"Киев не переживет". На помощь России идет новый союзник - РИА Новости, 09.04.2025
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08:00 09.04.2025 (обновлено: 14:54 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010039260.html
"Киев не переживет". На помощь России идет новый союзник
"Киев не переживет". На помощь России идет новый союзник - РИА Новости, 09.04.2025
"Киев не переживет". На помощь России идет новый союзник
Первый тур президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, но уже очевидно, что будет и второй. Его должны назначить на 18-е, если правительство не решит вновь РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:00:00+03:00
2025-04-09T14:54:00+03:00
в мире
румыния
россия
украина
алексей кузнецов
виктор понта
евросоюз
российская академия наук
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Первый тур президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, но уже очевидно, что будет и второй. Его должны назначить на 18-е, если правительство не решит вновь все переиграть. Это вполне вероятно, поскольку фаворит гонки — один из соратников Кэлина Джорджеску, из-за которого отменили результаты предыдущего голосования. Что происходит в Бухаресте — в материале РИА Новости.Лидеры меньшинстваПо данным агентства MKOR, в первом туре победит глава "Альянса за объединение румын" Джордже Симион. Оппоненты называют его ультраправым, но сам он считает себя патриотом и обещает отстаивать интересы соотечественников не только в стране, но и за рубежом — на Украине, в государствах ЕС, Сербии, Молдавии. И надеется восстановить исторические границы Великой Румынии, в том числе присоединив Молдавию, включая Приднестровье и часть Украины."Я не вижу никаких аргументов для того, чтобы второе румынское государство продолжало существовать в ином составе, — говорил Симион. — Конечно, я не желаю сохранения молдавской государственности, отличной от румынской. Я люблю Румынию от Днестра до Тисы".В прошлом году первый тур выиграл Кэлин Джорджеску. И власти отменили результаты голосования под предлогом якобы российского вмешательства. Симион поддерживал Джорджеску, которого теперь обвинили в покушении на конституционный строй страны.Согласно опросам MKOR, рейтинг Симиона среди тех, кто определился с предпочтениями,— 31,2%. Среди всех — 22,4%. Погрешность — 2,5%, подчеркнули социологи.В основном за Симиона готовы проголосовать в сельской местности (58%), люди с низкими доходами (50) и без высшего образования (59). Причем у 44% его избирателей низкая социальная активность, но 32% видят в Симионе человека, способного изменить надоевшую им систему.Показатели мэра Бухареста Никошура Дана — 22,7% и 16,2% соответственно. Он либерал и сторонник ЕС. Его в основном поддерживают в городах (72%), люди со средним и высоким доходом (72) и высшим образованием (43). Также респонденты отмечали личные качества, честность Дана (44%).У представителя правящей коалиции "Социал-демократической партии", "Национал-либеральной партии" и "Демократического союза венгров" Крина Антонеску — 18,8% и 13,5%. Он был министром молодежи и спорта, спикером парламента (2012-2014) и врио президента (2012-й)."Я буду сильным главой государства, не нарушая конституцию, не искажая и не подрывая ее дух, не интригуя со специальными, секретными, тайными службами, не вмешиваясь или влияя на правосудие, что было одним из больших несчастий Румынии последних двух десятилетий. &lt;…&gt; Мы должны защищаться и хранить наш статус страны ЕС и НАТО, стратегического партнера США. Думаю, главное сражение начнется после выборов, потому что мы живем в нелегкие времена", — подчеркивает Антонеску.У бывшего премьера Виктора Понта — 17,1% и 12,2%. Самовыдвиженец. "Считаю, что Румынии нужен новый старт, так как доверие между гражданами и властью разрушено", — заявлял он. По его мнению, необходимо сформировать новое правительство, в которое мог бы войти и Джорджеску.Электорат у Антонеску и Понта похожий: горожане со средним уровнем доходов и образования. Среди положительных качеств обоих кандидатов избиратели упомянули опыт и компетентность.Показатели председателя "Союза спасения Румынии" Елены Ласкони, которая в прошлом году выходила во второй тур с результатом в 19,18%, сейчас всего 5,3% и 3,8%. Социологи полагают, что ее электорат перехватил Дан.Всего кандидатов 11, однако шестеро не набирают и двух процентов. При этом 28,5% респондентов либо не хотят голосовать, либо не знают, кого поддержать. Если ориентироваться на первый эмоциональный ответ опрошенных, то нет такого кандидата, который нравился бы половине населения.Финальная битваВо втором туре, по подсчетам MKOR, Симион проигрывает Дану около 4%, Антонеску — три. С Понтой — ничья, и лишь Ласкони он обходит на 1%. Впрочем, учитывая погрешность в 2,5% и месяц до выборов, эти выводы очень предварительные.По данным социологической службы Verifield, Симион наберет 35%, Понта — 21,1, Дан — 20,8, Антонеску — 16,4, Ласкони — 4,3. По версии агентства CURS, у Симиона 29%, Антонеску — 22, Дана — 18, Понта — 13, Ласкони — 12.Агентство Bloomberg, опираясь на опрос AtlasIntel, тоже пришло к выводу, что Симион победит в первом туре, но проиграет во втором — Дану, уступив ему 7%. Хотя в AtlasIntel оговорились, что 23% респондентов еще не определились с тем, кого поддержать во втором туре.Старые граблиДиректор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов не думает, что правительство Румынии второй раз отменит результаты голосования. В российское вмешательство уже никто не верит."Румыны не просто так поддерживали сначала Джорджеску, а затем Симиона. Люди разочаровались в правящей элите и хотят сменить ее", — указал политолог в беседе с РИА Новости.И добавил: не только в Румынии, по всей Европе в подобных случаях власти обвиняют своих оппонентов в фашизме. В качестве примера он привел Францию и Германию. С помощью навешивания таких ярлыков политики пытаются выгадать для себя еще хотя бы несколько лет правления.Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая считает, что во второй тур в любом случае попадут два националиста и одним из них наверняка будет Симион. "Второй — Дан или Понта. Дан выступает за сотрудничество с западными структурами, а Понта известен как проворовавшийся вконец политик, которого дважды пытались свергнуть с поста премьер-министра. Как бы там ни было, правящий режим сделает все для того, чтобы Симион проиграл во втором туре. В ход пойдут фальсификации, административный ресурс и так далее", — говорит эксперт.По ее мнению, в прошлом году выборы отменили не из-за Джорджеску, а из-за того, что во второй тур не прошел кандидат, который был бы симпатичен властям. Ни с ним, ни с Ласкони правительство не хотело делиться доступом к европейскому финансированию, которое регулярно разграбляется даже самыми "патриотичными" деятелями."До 2022-го румынская политическая система, основанная на олигархате и коррупции, была стабильна. Европейцы надеялись, что со временем гражданское общество сформирует либеральное ядро и реформирует страну. Но ЕС погрузился в либеральный кризис, и на первый план стали выходить националисты, апеллирующие к бедным слоям населения. Симион обещает прекратить транзит оружия киевскому режиму (через Румынию проходит до 40%), а затем договориться с Россией о разделе сфер влияния в Восточной Европе. В частности, он хочет получить часть Черновицкой области Украины (Северная Буковина) и Молдавию, включая Приднестровье. Но выходить из НАТО не собирается", — объяснила Шумицкая РИА Новости.И напомнила, что Румыния — парламентская республика. Если понадобится, парламент и правительство легко организуют импичмент. Но победу Симиона в мире воспримут как моральное поражение ЕС.
https://ria.ru/20250313/rumyniya-2004516984.html
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в мире, румыния, россия, украина, алексей кузнецов, виктор понта, евросоюз, российская академия наук, нато
В мире, Румыния, Россия, Украина, Алексей Кузнецов, Виктор Понта, Евросоюз, Российская академия наук, НАТО
"Киев не переживет". На помощь России идет новый союзник

Политолог Шумицкая: следующий глава Румынии может предложить раздел Украины

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Первый тур президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, но уже очевидно, что будет и второй. Его должны назначить на 18-е, если правительство не решит вновь все переиграть. Это вполне вероятно, поскольку фаворит гонки — один из соратников Кэлина Джорджеску, из-за которого отменили результаты предыдущего голосования. Что происходит в Бухаресте — в материале РИА Новости.

Лидеры меньшинства

По данным агентства MKOR, в первом туре победит глава "Альянса за объединение румын" Джордже Симион. Оппоненты называют его ультраправым, но сам он считает себя патриотом и обещает отстаивать интересы соотечественников не только в стране, но и за рубежом — на Украине, в государствах ЕС, Сербии, Молдавии. И надеется восстановить исторические границы Великой Румынии, в том числе присоединив Молдавию, включая Приднестровье и часть Украины.
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион
"Я не вижу никаких аргументов для того, чтобы второе румынское государство продолжало существовать в ином составе, — говорил Симион. — Конечно, я не желаю сохранения молдавской государственности, отличной от румынской. Я люблю Румынию от Днестра до Тисы".
В прошлом году первый тур выиграл Кэлин Джорджеску. И власти отменили результаты голосования под предлогом якобы российского вмешательства. Симион поддерживал Джорджеску, которого теперь обвинили в покушении на конституционный строй страны.
Согласно опросам MKOR, рейтинг Симиона среди тех, кто определился с предпочтениями,— 31,2%. Среди всех — 22,4%. Погрешность — 2,5%, подчеркнули социологи.
© AP Photo / Andreea AlexandruПарламентские выборы в Румынии
Парламентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Парламентские выборы в Румынии
В основном за Симиона готовы проголосовать в сельской местности (58%), люди с низкими доходами (50) и без высшего образования (59). Причем у 44% его избирателей низкая социальная активность, но 32% видят в Симионе человека, способного изменить надоевшую им систему.
Показатели мэра Бухареста Никошура Дана — 22,7% и 16,2% соответственно. Он либерал и сторонник ЕС. Его в основном поддерживают в городах (72%), люди со средним и высоким доходом (72) и высшим образованием (43). Также респонденты отмечали личные качества, честность Дана (44%).
© AP Photo / Vadim GhirdaСторонники Кэлина Джорджеску во время акции протеста у здания Генеральной прокуратуры в Бухаресте
Сторонники Кэлина Джорджеску во время акции протеста у здания Генеральной прокуратуры в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Сторонники Кэлина Джорджеску во время акции протеста у здания Генеральной прокуратуры в Бухаресте
У представителя правящей коалиции "Социал-демократической партии", "Национал-либеральной партии" и "Демократического союза венгров" Крина Антонеску — 18,8% и 13,5%. Он был министром молодежи и спорта, спикером парламента (2012-2014) и врио президента (2012-й).
"Я буду сильным главой государства, не нарушая конституцию, не искажая и не подрывая ее дух, не интригуя со специальными, секретными, тайными службами, не вмешиваясь или влияя на правосудие, что было одним из больших несчастий Румынии последних двух десятилетий. <…> Мы должны защищаться и хранить наш статус страны ЕС и НАТО, стратегического партнера США. Думаю, главное сражение начнется после выборов, потому что мы живем в нелегкие времена", — подчеркивает Антонеску.
© AP Photo / Vadim GhirdaКрин Антонеску
Крин Антонеску - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Крин Антонеску
У бывшего премьера Виктора Понта — 17,1% и 12,2%. Самовыдвиженец. "Считаю, что Румынии нужен новый старт, так как доверие между гражданами и властью разрушено", — заявлял он. По его мнению, необходимо сформировать новое правительство, в которое мог бы войти и Джорджеску.
Электорат у Антонеску и Понта похожий: горожане со средним уровнем доходов и образования. Среди положительных качеств обоих кандидатов избиратели упомянули опыт и компетентность.
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Румынии
Показатели председателя "Союза спасения Румынии" Елены Ласкони, которая в прошлом году выходила во второй тур с результатом в 19,18%, сейчас всего 5,3% и 3,8%. Социологи полагают, что ее электорат перехватил Дан.
Всего кандидатов 11, однако шестеро не набирают и двух процентов. При этом 28,5% респондентов либо не хотят голосовать, либо не знают, кого поддержать. Если ориентироваться на первый эмоциональный ответ опрошенных, то нет такого кандидата, который нравился бы половине населения.
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Финальная битва

Во втором туре, по подсчетам MKOR, Симион проигрывает Дану около 4%, Антонеску — три. С Понтой — ничья, и лишь Ласкони он обходит на 1%. Впрочем, учитывая погрешность в 2,5% и месяц до выборов, эти выводы очень предварительные.
© AP Photo / Andreea AlexandruКандидат от партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони
Кандидат от партии Союз спасения Румынии Елена Ласкони - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Кандидат от партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони
По данным социологической службы Verifield, Симион наберет 35%, Понта — 21,1, Дан — 20,8, Антонеску — 16,4, Ласкони — 4,3. По версии агентства CURS, у Симиона 29%, Антонеску — 22, Дана — 18, Понта — 13, Ласкони — 12.
Агентство Bloomberg, опираясь на опрос AtlasIntel, тоже пришло к выводу, что Симион победит в первом туре, но проиграет во втором — Дану, уступив ему 7%. Хотя в AtlasIntel оговорились, что 23% респондентов еще не определились с тем, кого поддержать во втором туре.
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Старые грабли

Директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов не думает, что правительство Румынии второй раз отменит результаты голосования. В российское вмешательство уже никто не верит.
"Румыны не просто так поддерживали сначала Джорджеску, а затем Симиона. Люди разочаровались в правящей элите и хотят сменить ее", — указал политолог в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
И добавил: не только в Румынии, по всей Европе в подобных случаях власти обвиняют своих оппонентов в фашизме. В качестве примера он привел Францию и Германию. С помощью навешивания таких ярлыков политики пытаются выгадать для себя еще хотя бы несколько лет правления.
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая считает, что во второй тур в любом случае попадут два националиста и одним из них наверняка будет Симион. "Второй — Дан или Понта. Дан выступает за сотрудничество с западными структурами, а Понта известен как проворовавшийся вконец политик, которого дважды пытались свергнуть с поста премьер-министра. Как бы там ни было, правящий режим сделает все для того, чтобы Симион проиграл во втором туре. В ход пойдут фальсификации, административный ресурс и так далее", — говорит эксперт.
© AP Photo / Andreea AlexandruУчастники акции протеста, организованной Альянсом за объединение румын (AUR), в Бухаресте
Участники акции протеста, организованной Альянсом за объединение румын (AUR), в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Участники акции протеста, организованной Альянсом за объединение румын (AUR), в Бухаресте
По ее мнению, в прошлом году выборы отменили не из-за Джорджеску, а из-за того, что во второй тур не прошел кандидат, который был бы симпатичен властям. Ни с ним, ни с Ласкони правительство не хотело делиться доступом к европейскому финансированию, которое регулярно разграбляется даже самыми "патриотичными" деятелями.
"До 2022-го румынская политическая система, основанная на олигархате и коррупции, была стабильна. Европейцы надеялись, что со временем гражданское общество сформирует либеральное ядро и реформирует страну. Но ЕС погрузился в либеральный кризис, и на первый план стали выходить националисты, апеллирующие к бедным слоям населения. Симион обещает прекратить транзит оружия киевскому режиму (через Румынию проходит до 40%), а затем договориться с Россией о разделе сфер влияния в Восточной Европе. В частности, он хочет получить часть Черновицкой области Украины (Северная Буковина) и Молдавию, включая Приднестровье. Но выходить из НАТО не собирается", — объяснила Шумицкая РИА Новости.
© AP Photo / Andreea AlexandruАкция протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлин Джорджеску к выборам
Акция протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлин Джорджеску к выборам - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Акция протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлин Джорджеску к выборам
И напомнила, что Румыния — парламентская республика. Если понадобится, парламент и правительство легко организуют импичмент. Но победу Симиона в мире воспримут как моральное поражение ЕС.
 
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