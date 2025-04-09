В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия
Постпреды стран ЕС утвердили контрмеры на пошлины США на импорт стали и алюминия
© Getty Images / Hesham ElsherifГотовая продукция на сталелитейном заводе Thyssenkrupp в Дуйсбурге
© Getty Images / Hesham Elsherif
Готовая продукция на сталелитейном заводе Thyssenkrupp в Дуйсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Сегодня государства — члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", — говорится в документе.
Дополнительные тарифы начнут действовать с 15 апреля. Другие детали не раскрываются.
По данным СМИ, новые меры ЕС предусматривают введение пошлин в размере от десяти до 25 процентов на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и другие товары. Всего это может затронуть экспорт США в страны Евросоюза на общую сумму в 21 миллиард евро.
Пока речь идет только о первой серии ответных мер сообщества. Изначально Еврокомиссия предлагала ввести тарифы до 25 процентов на некоторые категории американских товаров, в частности одежду, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты. После протестов Франции и Италии из предварительного списка исключили бурбон, поскольку эти страны опасаются, что Штаты, как пообещал Дональд Трамп, наложат 200-процентные пошлины на вино, просекко и шампанское.
Накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович пояснил, что первый набор контрмер — это реакция на введенные Вашингтоном тарифы на сталь и алюминий, они вступают в силу 15 апреля.
Вторая серия мер станет ответом на взаимные пошлины Штатов, а также тарифы на импорт автомобилей. Они начнут действовать 15 мая в случае, если переговоры по их отмене не увенчаются успехом.
На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом большинство государств столкнется с повышенными тарифами. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составляет 20 процентов.
США — главный торговый партнер ЕС. На них приходится более 20 процентов всего экспорта союза. В частности, европейцы поставляют автомобили, строительную технику и оборудование, фармацевтические товары. После введения США новых пошлин объем тарифов на продукцию из Евросоюза может вырасти в 11 раз — с семи до 80 миллиардов евро. Фактически это затронет около 70 процентов от всего экспорта сообщества.
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз готов к переговорам с США по тарифам. По ее словам, Брюссель предлагал Вашингтону нулевые пошлины на промышленные товары по примеру договоренностей с другими торговыми партнерами и "это предложение сохраняется на столе".
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