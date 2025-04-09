https://ria.ru/20250409/poshlniy-2010283429.html

В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия

В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия - РИА Новости, 09.04.2025

В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия

Постоянные представители стран ЕС утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:15:00+03:00

2025-04-09T16:15:00+03:00

2025-04-09T17:43:00+03:00

экономика

сша

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

еврокомиссия

марош шефчович

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали, говорится в сообщении Еврокомиссии."Сегодня государства — члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", — говорится в документе.Дополнительные тарифы начнут действовать с 15 апреля. Другие детали не раскрываются.По данным СМИ, новые меры ЕС предусматривают введение пошлин в размере от десяти до 25 процентов на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и другие товары. Всего это может затронуть экспорт США в страны Евросоюза на общую сумму в 21 миллиард евро. Пока речь идет только о первой серии ответных мер сообщества. Изначально Еврокомиссия предлагала ввести тарифы до 25 процентов на некоторые категории американских товаров, в частности одежду, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты. После протестов Франции и Италии из предварительного списка исключили бурбон, поскольку эти страны опасаются, что Штаты, как пообещал Дональд Трамп, наложат 200-процентные пошлины на вино, просекко и шампанское.Накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович пояснил, что первый набор контрмер — это реакция на введенные Вашингтоном тарифы на сталь и алюминий, они вступают в силу 15 апреля.Вторая серия мер станет ответом на взаимные пошлины Штатов, а также тарифы на импорт автомобилей. Они начнут действовать 15 мая в случае, если переговоры по их отмене не увенчаются успехом.На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом большинство государств столкнется с повышенными тарифами. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составляет 20 процентов.Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз готов к переговорам с США по тарифам. По ее словам, Брюссель предлагал Вашингтону нулевые пошлины на промышленные товары по примеру договоренностей с другими торговыми партнерами и "это предложение сохраняется на столе".

https://ria.ru/20250409/gaz-2010195853.html

https://ria.ru/20250409/es-2010247290.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, еврокомиссия, марош шефчович, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, брюссель