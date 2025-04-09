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В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия - РИА Новости, 09.04.2025
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16:15 09.04.2025 (обновлено: 17:43 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/poshlniy-2010283429.html
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия - РИА Новости, 09.04.2025
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия
Постоянные представители стран ЕС утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:15:00+03:00
2025-04-09T17:43:00+03:00
экономика
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
еврокомиссия
марош шефчович
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали, говорится в сообщении Еврокомиссии."Сегодня государства — члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", — говорится в документе.Дополнительные тарифы начнут действовать с 15 апреля. Другие детали не раскрываются.По данным СМИ, новые меры ЕС предусматривают введение пошлин в размере от десяти до 25 процентов на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и другие товары. Всего это может затронуть экспорт США в страны Евросоюза на общую сумму в 21 миллиард евро. Пока речь идет только о первой серии ответных мер сообщества. Изначально Еврокомиссия предлагала ввести тарифы до 25 процентов на некоторые категории американских товаров, в частности одежду, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты. После протестов Франции и Италии из предварительного списка исключили бурбон, поскольку эти страны опасаются, что Штаты, как пообещал Дональд Трамп, наложат 200-процентные пошлины на вино, просекко и шампанское.Накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович пояснил, что первый набор контрмер — это реакция на введенные Вашингтоном тарифы на сталь и алюминий, они вступают в силу 15 апреля.Вторая серия мер станет ответом на взаимные пошлины Штатов, а также тарифы на импорт автомобилей. Они начнут действовать 15 мая в случае, если переговоры по их отмене не увенчаются успехом.На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом большинство государств столкнется с повышенными тарифами. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составляет 20 процентов.Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз готов к переговорам с США по тарифам. По ее словам, Брюссель предлагал Вашингтону нулевые пошлины на промышленные товары по примеру договоренностей с другими торговыми партнерами и "это предложение сохраняется на столе".
https://ria.ru/20250409/gaz-2010195853.html
https://ria.ru/20250409/es-2010247290.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
сша
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экономика, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, еврокомиссия, марош шефчович, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, брюссель
Экономика, США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Еврокомиссия, Марош Шефчович, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия

Постпреды стран ЕС утвердили контрмеры на пошлины США на импорт стали и алюминия

© Getty Images / Hesham ElsherifГотовая продукция на сталелитейном заводе Thyssenkrupp в Дуйсбурге
Готовая продукция на сталелитейном заводе Thyssenkrupp в Дуйсбурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / Hesham Elsherif
Готовая продукция на сталелитейном заводе Thyssenkrupp в Дуйсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Сегодня государства — члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", — говорится в документе.
Танкер СПГ в американском Инглсайде - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США, пишет Politico
Вчера, 11:47
Дополнительные тарифы начнут действовать с 15 апреля. Другие детали не раскрываются.
По данным СМИ, новые меры ЕС предусматривают введение пошлин в размере от десяти до 25 процентов на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и другие товары. Всего это может затронуть экспорт США в страны Евросоюза на общую сумму в 21 миллиард евро.
Пока речь идет только о первой серии ответных мер сообщества. Изначально Еврокомиссия предлагала ввести тарифы до 25 процентов на некоторые категории американских товаров, в частности одежду, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты. После протестов Франции и Италии из предварительного списка исключили бурбон, поскольку эти страны опасаются, что Штаты, как пообещал Дональд Трамп, наложат 200-процентные пошлины на вино, просекко и шампанское.
Накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович пояснил, что первый набор контрмер — это реакция на введенные Вашингтоном тарифы на сталь и алюминий, они вступают в силу 15 апреля.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
NYT: введение ЕС пошлин на американские товары навредят самому союзу
Вчера, 14:44
Вторая серия мер станет ответом на взаимные пошлины Штатов, а также тарифы на импорт автомобилей. Они начнут действовать 15 мая в случае, если переговоры по их отмене не увенчаются успехом.
На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом большинство государств столкнется с повышенными тарифами. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составляет 20 процентов.

США — главный торговый партнер ЕС. На них приходится более 20 процентов всего экспорта союза. В частности, европейцы поставляют автомобили, строительную технику и оборудование, фармацевтические товары. После введения США новых пошлин объем тарифов на продукцию из Евросоюза может вырасти в 11 раз — с семи до 80 миллиардов евро. Фактически это затронет около 70 процентов от всего экспорта сообщества.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз готов к переговорам с США по тарифам. По ее словам, Брюссель предлагал Вашингтону нулевые пошлины на промышленные товары по примеру договоренностей с другими торговыми партнерами и "это предложение сохраняется на столе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаСШАЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортЕврокомиссияМарош ШефчовичДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенБрюссель
 
 
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