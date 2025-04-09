https://ria.ru/20250409/poshliny-2010155461.html

СМИ раскрыли цель возможных ответных пошлин ЕС против США

СМИ раскрыли цель возможных ответных пошлин ЕС против США - РИА Новости, 09.04.2025

СМИ раскрыли цель возможных ответных пошлин ЕС против США

Евросоюз рассматривает возможность введения ответных пошлин против США, в результате которых будет нанесен удар по электорату президента страны Дональда Трампа, РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:16:00+03:00

2025-04-09T08:16:00+03:00

2025-04-09T10:43:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

брюссель

дональд трамп

марош шефчович

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность введения ответных пошлин против США, в результате которых будет нанесен удар по электорату президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии. "Комиссия рассматривает возможность ввести пошлины до 25% на широкий спектр экспортных товаров из США стоимостью около 22,1 миллиарда евро на основе данных об импорте ЕС за 2024 год. Список включает в себя самые обыкновенные сельскохозяйственные и промышленные товары как соевые бобы, мясо, табак, железо, сталь и алюминий, чтобы ударить по тем американским секторам, которые в основном полагаются на трансатлантический экспорт. В целом пошлины ЕС затронут экспорт из "красных" (республиканских - ред.) штатов на сумму в 13,5 миллиарда долларов", - говорится в публикации со ссылкой на внутренний документ ЕК, с которым ознакомилось издание, и собственные подсчеты по торговым данным за 2024 год. Как пишет Politico, ответ Евросоюза может быть менее агрессивным, чем ожидалось, однако он демонстрирует в некотором роде креативность в попытке ударить США "по самому больному месту" - по республиканским штатам, которые больше демократических пострадают при подобном раскладе. Так, под пошлины, вероятно, попадут соевые бобы и мясо домашних птиц, которые экспортируются из Луизианы, части автомобилей из Мичиганы, сигареты из Флориды, и говядина из Канзаса и Небраски. Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 25% на ряд товаров из США, в частности на одежду, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты. Отмечалось, что из предварительного списка исключили бурбон после протестов Франции и Италии, которые опасаются наложения США, согласно обещанию Дональда Трампа, 200-процентных пошлин на вино, просекко и шампанское. Как пояснил накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, первый набор мер в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий вступят в силу 15 апреля. Второй набор мер в ответ на "взаимные" пошлины США, а также пошлины на импорт автомобилей Брюссель планирует ввести 15 мая в случае, если переговоры по их отменен не увенчаются успехом. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться. По ее словам, Брюссель предлагал Вашингтону нулевые пошлины на промышленные товары по примеру договоренностей с другими торговыми партнерами, и "это предложение сохраняется на столе". Кроме того, в Еврокомиссии заявили и о готовности обсуждать с США даже предложение Дональда Трампа о закупке ЕС американского СПГ на 350 миллиардов евро в обмен на уступки в "торговой войне". После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. На фоне торговой войны между ЕС и США глава Еврокомиссии во вторник обсудила с премьером госсовета Китая Ли Цен углубление торгового сотрудничества. Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж, в свою очередь, не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США. США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллионов евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009674317.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009863841.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009914490.html

сша

вашингтон (штат)

брюссель

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