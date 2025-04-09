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Введенные США пошлины не снизят торговый дефицит страны, заявил Сакс - РИА Новости, 09.04.2025
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03:41 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010140145.html
Введенные США пошлины не снизят торговый дефицит страны, заявил Сакс
Введенные США пошлины не снизят торговый дефицит страны, заявил Сакс - РИА Новости, 09.04.2025
Введенные США пошлины не снизят торговый дефицит страны, заявил Сакс
Недавно введенные США пошлины не смогут сократить торговый дефицит страны, но снизят ее конкурентоспособность, заявил РИА Новости известный американский... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:41:00+03:00
2025-04-09T03:41:00+03:00
сша
дональд трамп
колумбийский университет
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ООН, 9 апр – РИА Новости. Недавно введенные США пошлины не смогут сократить торговый дефицит страны, но снизят ее конкурентоспособность, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Если пошлины предназначены для сокращения торгового дефицита США, они потерпят неудачу. Торговый дефицит является результатом большого дефицита бюджета США, и это не изменится с пошлинами", - сказал Сакс. "Они приведут к снижению конкурентоспособности США и уровня жизни граждан", – добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250408/tramp-2010126506.html
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сша, дональд трамп, колумбийский университет, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Колумбийский университет, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Введенные США пошлины не снизят торговый дефицит страны, заявил Сакс

Экономист Сакс: введенные США пошлины приведут к снижению конкурентоспособности

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ООН, 9 апр – РИА Новости. Недавно введенные США пошлины не смогут сократить торговый дефицит страны, но снизят ее конкурентоспособность, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если пошлины предназначены для сокращения торгового дефицита США, они потерпят неудачу. Торговый дефицит является результатом большого дефицита бюджета США, и это не изменится с пошлинами", - сказал Сакс.
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"Они приведут к снижению конкурентоспособности США и уровня жизни граждан", – добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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СШАДональд ТрампКолумбийский университетВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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