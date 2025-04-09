Рейтинг@Mail.ru
В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 09.04.2025 (обновлено: 17:25 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/podpole-2010307032.html
В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске
В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске - РИА Новости, 09.04.2025
В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске
Удары нанесены в украинском Днепропетровске по предприятиям по сборке БПЛА, выпуску деталей для ракет, одно из них было уничтожено, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:10:00+03:00
2025-04-09T17:25:00+03:00
днепропетровск
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004084900_0:80:3116:1833_1920x0_80_0_0_c48a4ff1075a6fc5fe19f1dc401c6a46.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Удары нанесены в украинском Днепропетровске по предприятиям по сборке БПЛА, выпуску деталей для ракет, одно из них было уничтожено, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.По данным Лебедева, речь идет об ударах по Днепропетровску и Днепропетровской области в ночь на среду."В городе ударам подверглись военные объекты в Новокодацком районе (северо-запад Днепропетровска). По сообщениям, удары пришлись по предприятиям, где производилась сборка БПЛА и их настройка. Одно из предприятий выпускало детали для ракет РСЗО. Место сборки БПЛА уничтожено вместе с крупной партией беспилотников и радиоэлектронного оборудования для управления", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
украина
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004084900_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_195e6be402dab6071f216ac9ee7d0bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, днепропетровская область
Днепропетровск, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Днепропетровская область
В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске

Лебедев: в Днепропетровске уничтожили предприятие по сборке БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Удары нанесены в украинском Днепропетровске по предприятиям по сборке БПЛА, выпуску деталей для ракет, одно из них было уничтожено, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным Лебедева, речь идет об ударах по Днепропетровску и Днепропетровской области в ночь на среду.
"В городе ударам подверглись военные объекты в Новокодацком районе (северо-запад Днепропетровска). По сообщениям, удары пришлись по предприятиям, где производилась сборка БПЛА и их настройка. Одно из предприятий выпускало детали для ракет РСЗО. Место сборки БПЛА уничтожено вместе с крупной партией беспилотников и радиоэлектронного оборудования для управления", - заявил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ЛебедевДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала