https://ria.ru/20250409/podpole-2010307032.html

В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске

В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске - РИА Новости, 09.04.2025

В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске

Удары нанесены в украинском Днепропетровске по предприятиям по сборке БПЛА, выпуску деталей для ракет, одно из них было уничтожено, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:10:00+03:00

2025-04-09T17:10:00+03:00

2025-04-09T17:25:00+03:00

днепропетровск

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергей лебедев

днепропетровская область

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Удары нанесены в украинском Днепропетровске по предприятиям по сборке БПЛА, выпуску деталей для ракет, одно из них было уничтожено, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.По данным Лебедева, речь идет об ударах по Днепропетровску и Днепропетровской области в ночь на среду."В городе ударам подверглись военные объекты в Новокодацком районе (северо-запад Днепропетровска). По сообщениям, удары пришлись по предприятиям, где производилась сборка БПЛА и их настройка. Одно из предприятий выпускало детали для ракет РСЗО. Место сборки БПЛА уничтожено вместе с крупной партией беспилотников и радиоэлектронного оборудования для управления", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

украина

россия

днепропетровская область

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днепропетровск, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, днепропетровская область