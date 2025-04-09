https://ria.ru/20250409/podpole-2010307032.html
В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске
В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске - РИА Новости, 09.04.2025
В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске
Удары нанесены в украинском Днепропетровске по предприятиям по сборке БПЛА, выпуску деталей для ракет, одно из них было уничтожено, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:10:00+03:00
2025-04-09T17:10:00+03:00
2025-04-09T17:25:00+03:00
днепропетровск
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004084900_0:80:3116:1833_1920x0_80_0_0_c48a4ff1075a6fc5fe19f1dc401c6a46.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Удары нанесены в украинском Днепропетровске по предприятиям по сборке БПЛА, выпуску деталей для ракет, одно из них было уничтожено, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.По данным Лебедева, речь идет об ударах по Днепропетровску и Днепропетровской области в ночь на среду."В городе ударам подверглись военные объекты в Новокодацком районе (северо-запад Днепропетровска). По сообщениям, удары пришлись по предприятиям, где производилась сборка БПЛА и их настройка. Одно из предприятий выпускало детали для ракет РСЗО. Место сборки БПЛА уничтожено вместе с крупной партией беспилотников и радиоэлектронного оборудования для управления", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
украина
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004084900_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_195e6be402dab6071f216ac9ee7d0bb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, днепропетровская область
Днепропетровск, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Днепропетровская область
В подполье сообщили об ударах по местам сборки дронов в Днепропетровске
Лебедев: в Днепропетровске уничтожили предприятие по сборке БПЛА