https://ria.ru/20250409/pobeda-2010308759.html

В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа"

В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа" - РИА Новости, 09.04.2025

В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа"

Геоглиф в виде слова "Победа" появится на территории Новоайдарского муниципального округа ЛНР к Дню Победы, сообщили в Telegram-канале министерства природных... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:18:00+03:00

2025-04-09T17:18:00+03:00

2025-04-09T17:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

луганская народная республика

общество

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Геоглиф в виде слова "Победа" появится на территории Новоайдарского муниципального округа ЛНР к Дню Победы, сообщили в Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии региона. "В Луганской Народной Республике стартовало мероприятие по созданию геоглифа в форме слова "Победа", - говорится в сообщении Минприроды. Как уточнили в ведомстве, геоглиф расположен на территории Новоайдарского муниципального округа на участке площадью 1,5 гектара. В высоту геоглиф составит 50 метров, а в ширину - 260. Отмечается, что работы по высадке геоглифа проводятся также в рамках акции "Сад памяти".

https://ria.ru/20250405/geoglif-2009548877.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)