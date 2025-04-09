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В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа" - РИА Новости, 09.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:18 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/pobeda-2010308759.html
В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа"
В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа" - РИА Новости, 09.04.2025
В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа"
Геоглиф в виде слова "Победа" появится на территории Новоайдарского муниципального округа ЛНР к Дню Победы, сообщили в Telegram-канале министерства природных... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:18:00+03:00
2025-04-09T17:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
луганская народная республика
общество
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Геоглиф в виде слова "Победа" появится на территории Новоайдарского муниципального округа ЛНР к Дню Победы, сообщили в Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии региона. "В Луганской Народной Республике стартовало мероприятие по созданию геоглифа в форме слова "Победа", - говорится в сообщении Минприроды. Как уточнили в ведомстве, геоглиф расположен на территории Новоайдарского муниципального округа на участке площадью 1,5 гектара. В высоту геоглиф составит 50 метров, а в ширину - 260. Отмечается, что работы по высадке геоглифа проводятся также в рамках акции "Сад памяти".
https://ria.ru/20250405/geoglif-2009548877.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганская Народная Республика, Общество, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа"

В ЛНР в рамках акции "Сад памяти" созддут геоглиф в виде слова "Победа"

© Правительство ЛНР/TelegramВысадка геоглифа в форме слова "Победа" в ЛНР
Высадка геоглифа в форме слова Победа в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Правительство ЛНР/Telegram
Высадка геоглифа в форме слова "Победа" в ЛНР
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Геоглиф в виде слова "Победа" появится на территории Новоайдарского муниципального округа ЛНР к Дню Победы, сообщили в Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии региона.
Луганской Народной Республике стартовало мероприятие по созданию геоглифа в форме слова "Победа", - говорится в сообщении Минприроды.
Как уточнили в ведомстве, геоглиф расположен на территории Новоайдарского муниципального округа на участке площадью 1,5 гектара. В высоту геоглиф составит 50 метров, а в ширину - 260.
Отмечается, что работы по высадке геоглифа проводятся также в рамках акции "Сад памяти".
Новый геоглиф к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне появится в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В ДНР появится новый геоглиф к 80-летию Победы
5 апреля, 17:36
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛуганская Народная РеспубликаОбществоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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