https://ria.ru/20250409/pobeda-2010308759.html
В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа"
В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа" - РИА Новости, 09.04.2025
В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа"
Геоглиф в виде слова "Победа" появится на территории Новоайдарского муниципального округа ЛНР к Дню Победы, сообщили в Telegram-канале министерства природных... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:18:00+03:00
2025-04-09T17:18:00+03:00
2025-04-09T17:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
луганская народная республика
общество
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010308396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea043b442c2e5068aeda87987031654f.jpg
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Геоглиф в виде слова "Победа" появится на территории Новоайдарского муниципального округа ЛНР к Дню Победы, сообщили в Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии региона. "В Луганской Народной Республике стартовало мероприятие по созданию геоглифа в форме слова "Победа", - говорится в сообщении Минприроды. Как уточнили в ведомстве, геоглиф расположен на территории Новоайдарского муниципального округа на участке площадью 1,5 гектара. В высоту геоглиф составит 50 метров, а в ширину - 260. Отмечается, что работы по высадке геоглифа проводятся также в рамках акции "Сад памяти".
https://ria.ru/20250405/geoglif-2009548877.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганская Народная Республика, Общество, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
В ЛНР появится геоглиф в виде слова "Победа"
В ЛНР в рамках акции "Сад памяти" созддут геоглиф в виде слова "Победа"