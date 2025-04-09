https://ria.ru/20250409/peterburg-2010324256.html
В Петербурге задержали двух мужчин за подготовку заказного убийства
В Петербурге задержали двух мужчин за подготовку заказного убийства - РИА Новости, 09.04.2025
В Петербурге задержали двух мужчин за подготовку заказного убийства
Двух жителей Санкт-Петербурга задержали по подозрению в подготовке к заказному убийству, они планировали подсыпать снотворное в еду своим жертвами, чтобы... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:17:00+03:00
2025-04-09T18:17:00+03:00
2025-04-09T18:27:00+03:00
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приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Двух жителей Санкт-Петербурга задержали по подозрению в подготовке к заказному убийству, они планировали подсыпать снотворное в еду своим жертвами, чтобы завладеть квартирой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "По версии следствия, двое злоумышленников, испытывая неприязнь к знакомым мужчине и женщине, решили их убить и завладеть принадлежащими им денежными средствами и квартирой на улице Марата. Для этого 19 февраля они приискали непосредственного исполнителя убийства. О преступных намерениях фигурантов мужчина сообщил в правоохранительные органы", - сообщает пресс-служба. Как уточняет ведомство, в период с 19 февраля по 7 апреля один из фигурантов неоднократно встречался с "исполнителем" убийства, обговаривая план его совершения, согласно которому они должны были прийти в гости к потерпевшим, подмешать им в пищу и напитки снотворное, после чего похитить деньги и документы на имущество, а мужчину и женщину вывезти в поселок Лисий Нос, убить их и сокрыть тела. Как сообщает пресс-служба городского главка СК, 8 апреля мужчины, имея при себе продукты питания, напитки, снотворное и оружие, пришли по месту проживания мужчины и женщины для совершения преступления. "Благодаря слаженной работе следователей СК России и оперативных сотрудников регионального подразделения МВД при силовой поддержки Росгвардии фигуранты были задержаны при входе в парадную дома. В этот же день второй злоумышленник был задержан в Приморском районе, где ожидал их с потерпевшими", - добавили в пресс-службе. Подозреваемым предъявят обвинение и решат вопрос о мере пресечения, заключило ведомств.
https://ria.ru/20250319/peterburg-2005919005.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали двух мужчин за подготовку заказного убийства
В Петербурге задержали двух подозреваемых в подготовке к заказному убийству
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Двух жителей Санкт-Петербурга задержали по подозрению в подготовке к заказному убийству, они планировали подсыпать снотворное в еду своим жертвами, чтобы завладеть квартирой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"По версии следствия, двое злоумышленников, испытывая неприязнь к знакомым мужчине и женщине, решили их убить и завладеть принадлежащими им денежными средствами и квартирой на улице Марата. Для этого 19 февраля они приискали непосредственного исполнителя убийства. О преступных намерениях фигурантов мужчина сообщил в правоохранительные органы", - сообщает пресс-служба.
Как уточняет ведомство, в период с 19 февраля по 7 апреля один из фигурантов неоднократно встречался с "исполнителем" убийства, обговаривая план его совершения, согласно которому они должны были прийти в гости к потерпевшим, подмешать им в пищу и напитки снотворное, после чего похитить деньги и документы на имущество, а мужчину и женщину вывезти в поселок Лисий Нос, убить их и сокрыть тела.
Как сообщает пресс-служба городского главка СК
, 8 апреля мужчины, имея при себе продукты питания, напитки, снотворное и оружие, пришли по месту проживания мужчины и женщины для совершения преступления.
"Благодаря слаженной работе следователей СК России
и оперативных сотрудников регионального подразделения МВД при силовой поддержки Росгвардии
фигуранты были задержаны при входе в парадную дома. В этот же день второй злоумышленник был задержан в Приморском районе
, где ожидал их с потерпевшими", - добавили в пресс-службе.
Подозреваемым предъявят обвинение и решат вопрос о мере пресечения, заключило ведомств.