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В Петербурге одного из участников драки сбросили с моста - РИА Новости, 09.04.2025
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14:23 09.04.2025 (обновлено: 15:28 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/peterburg-2010240152.html
В Петербурге одного из участников драки сбросили с моста
В Петербурге одного из участников драки сбросили с моста - РИА Новости, 09.04.2025
В Петербурге одного из участников драки сбросили с моста
Драка в центре Санкт-Петербурга закончилась тем, что одного из ее участников сбросили с моста на набережную, он госпитализирован, подозреваемые задержаны,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:23:00+03:00
2025-04-09T15:28:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Драка в центре Санкт-Петербурга закончилась тем, что одного из ее участников сбросили с моста на набережную, он госпитализирован, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне во второй половине дня в полицию поступило сообщение о том, что на съезде с Литейного моста на Литейный проспект двое участников драки сбросили третьего с моста на проезжую часть набережной Кутузова. На месте происшествия правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину, который был направлен в больницу в тяжелом состоянии. "Восьмого апреля в 23.40... опергруппой уголовного розыска по подозрению в причастности к инциденту задержаны двое мужчин, 1973 и 1982 годов рождения, которые доставлены в отдел полиции, где предварительно привлечены к административной ответственности по статье 20.1 часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ГУМВД.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге одного из участников драки сбросили с моста

Участника драки в центре Петербурга сбросили с моста на набережную

© Фото : соцсетиОдного из участников драки сбросили с моста на набережную в центре Санкт-Петербурга
Одного из участников драки сбросили с моста на набережную в центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : соцсети
Одного из участников драки сбросили с моста на набережную в центре Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Драка в центре Санкт-Петербурга закончилась тем, что одного из ее участников сбросили с моста на набережную, он госпитализирован, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне во второй половине дня в полицию поступило сообщение о том, что на съезде с Литейного моста на Литейный проспект двое участников драки сбросили третьего с моста на проезжую часть набережной Кутузова. На месте происшествия правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину, который был направлен в больницу в тяжелом состоянии.
"Восьмого апреля в 23.40... опергруппой уголовного розыска по подозрению в причастности к инциденту задержаны двое мужчин, 1973 и 1982 годов рождения, которые доставлены в отдел полиции, где предварительно привлечены к административной ответственности по статье 20.1 часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ГУМВД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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