https://ria.ru/20250409/peterburg-2010240152.html

В Петербурге одного из участников драки сбросили с моста

В Петербурге одного из участников драки сбросили с моста - РИА Новости, 09.04.2025

В Петербурге одного из участников драки сбросили с моста

Драка в центре Санкт-Петербурга закончилась тем, что одного из ее участников сбросили с моста на набережную, он госпитализирован, подозреваемые задержаны,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:23:00+03:00

2025-04-09T14:23:00+03:00

2025-04-09T15:28:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Драка в центре Санкт-Петербурга закончилась тем, что одного из ее участников сбросили с моста на набережную, он госпитализирован, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне во второй половине дня в полицию поступило сообщение о том, что на съезде с Литейного моста на Литейный проспект двое участников драки сбросили третьего с моста на проезжую часть набережной Кутузова. На месте происшествия правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину, который был направлен в больницу в тяжелом состоянии. "Восьмого апреля в 23.40... опергруппой уголовного розыска по подозрению в причастности к инциденту задержаны двое мужчин, 1973 и 1982 годов рождения, которые доставлены в отдел полиции, где предварительно привлечены к административной ответственности по статье 20.1 часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ГУМВД.

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происшествия, россия, санкт-петербург