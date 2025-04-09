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СК проверяет данные об обнаружении тела мужчины на лыжной базе в Перми - РИА Новости, 09.04.2025
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15:10 09.04.2025 (обновлено: 17:33 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/perm-2010264108.html
СК проверяет данные об обнаружении тела мужчины на лыжной базе в Перми
СК проверяет данные об обнаружении тела мужчины на лыжной базе в Перми - РИА Новости, 09.04.2025
СК проверяет данные об обнаружении тела мужчины на лыжной базе в Перми
Следователи проверяют информацию об обнаружении на лыжной базе в Перми тела владельца электромонтажной компании, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:10:00+03:00
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происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 9 апр - РИА Новости. Следователи проверяют информацию об обнаружении на лыжной базе в Перми тела владельца электромонтажной компании, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Ранее в местных СМИ появилась информация, что на лыжной базе "Динамо" в Перми было найдено тело гендиректора компании "Алга". Указывалось, что мужчина покончил с собой: перед смертью он якобы отправил своей жене тревожное сообщение, в котором признался, что совершает "трусливый поступок, но другого выхода нет". При этом будто бы у компании накопились значительные долги, а сумма взыскания оценивается в 64 миллиона рублей. "Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. По данным открытых источников, компания "Алга" зарегистрирована в Перми. Она специализируется на производстве электромонтажных работ.
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пермь
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет данные об обнаружении тела мужчины на лыжной базе в Перми

СК проверяет данные о смерти владельца электромонтажной компании "Алга" в Перми

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 9 апр - РИА Новости. Следователи проверяют информацию об обнаружении на лыжной базе в Перми тела владельца электромонтажной компании, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что на лыжной базе "Динамо" в Перми было найдено тело гендиректора компании "Алга". Указывалось, что мужчина покончил с собой: перед смертью он якобы отправил своей жене тревожное сообщение, в котором признался, что совершает "трусливый поступок, но другого выхода нет". При этом будто бы у компании накопились значительные долги, а сумма взыскания оценивается в 64 миллиона рублей.
"Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
По данным открытых источников, компания "Алга" зарегистрирована в Перми. Она специализируется на производстве электромонтажных работ.
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ПроисшествияПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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