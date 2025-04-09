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СК проверяет данные об обнаружении тела мужчины на лыжной базе в Перми

СК проверяет данные об обнаружении тела мужчины на лыжной базе в Перми - РИА Новости, 09.04.2025

СК проверяет данные об обнаружении тела мужчины на лыжной базе в Перми

Следователи проверяют информацию об обнаружении на лыжной базе в Перми тела владельца электромонтажной компании, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:10:00+03:00

2025-04-09T15:10:00+03:00

2025-04-09T17:33:00+03:00

происшествия

пермь

россия

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ПЕРМЬ, 9 апр - РИА Новости. Следователи проверяют информацию об обнаружении на лыжной базе в Перми тела владельца электромонтажной компании, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Ранее в местных СМИ появилась информация, что на лыжной базе "Динамо" в Перми было найдено тело гендиректора компании "Алга". Указывалось, что мужчина покончил с собой: перед смертью он якобы отправил своей жене тревожное сообщение, в котором признался, что совершает "трусливый поступок, но другого выхода нет". При этом будто бы у компании накопились значительные долги, а сумма взыскания оценивается в 64 миллиона рублей. "Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. По данным открытых источников, компания "Алга" зарегистрирована в Перми. Она специализируется на производстве электромонтажных работ.

https://ria.ru/20240807/moskva-1964653315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)