https://ria.ru/20250409/osvobozhdenie-2010044516.html

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Калининграде

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Калининграде - РИА Новости, 09.04.2025

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Калининграде

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию взятию Кенигсберга, открылась в Калининграде 9 апреля на площадке БФУ... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:00:00+03:00

2025-04-09T13:00:00+03:00

2025-04-09T15:42:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию взятию Кенигсберга, открылась в Калининграде 9 апреля на площадке БФУ имени Иммануила Канта.9 апреля 1945 года войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг. Это событие стало одним из ключевых моментов Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, целью которой был разгром немецких войск в Восточной Пруссии и Северной Польше.Успешное выполнение операции открыло советским войскам прямой путь на Берлин и стало важным шагом на пути к окончательному разгрому фашизма, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Представленные на выставке уникальные кадры, запечатленные военными корреспондентами Совинформбюро, рассказывают нам истории мужества, стойкости и надежды и напоминают о том, что освобождение Европы от фашизма стало возможным благодаря единству и стойкости советского народа. Мы должны помнить о ценности мира и единства, которые были завоеваны ценой огромных жертв, и чтить память всех, кто отдал свои жизни за наше будущее", — подчеркнул он.Памятные мероприятия особенно важны для жителей Калининградской области, ведь именно здесь в 1944–1945 годах развернулись одни из самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны, отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных."80 лет назад на территории Восточной Пруссии шли ожесточенные бои воинов Красной Армии против немецко-фашистских войск, победа в которых окончательно сломала хребет нацизму. Самоотверженность, героизм, мужество и отвага офицеров, рядовых, медицинских работников навсегда останутся в памяти благодарных потомков. Победа, доставшаяся советскому народу дорогой ценой, подарила нам Калининградскую область и наш прекрасный город Калининград, который мы все любим и в котором живем", - заявил он.Кенигсбергская операция имеет важное значение в истории Великой Отечественной Войны и страны, так как для советских солдат это была первая немецкая территория, на которую они зашли после трех лет борьбы за освобождение своих земель от вражеского нашествия, подчеркнул генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов."Результат борьбы за Восточную Пруссию должен был стать показателем: если русские победят здесь, то одержат победу и во всей войне. Кенигсберг был взят за 81 час. Проект РИА Новости помогает сохранить историю и в доступной форме рассказать о великих событиях прошлых лет молодежи, уверен, что документальная фотовыставка, посвященная этим событиям, будет популярна среди аудитории", — рассказал он.Штурм Кенигсберга был, возможно, самым ярким эпизодом во многовековой русской военной истории Юго-Восточной Прибалтики, отметил президент Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Андрей Клемешев."Это был момент, когда история региона, знавшая и успехи, и поражения, увенчалась, наконец, убедительной победой, навсегда изменившей государственную принадлежность бывшей Восточной Пруссии. 80 лет назад наши отцы и деды разгромили врага в его логове, и завоевали этот край для России с единственной целью, чтобы никогда больше отсюда не исходила военная угроза", — подчеркнул он.В Балтийском федеральном университете помнят о героических страницах прошлого калининградской земли, среди которых Восточно-Прусская операция и ее кульминация — штурм Кенигсберга — занимают центральное место, сообщил и.о. ректора БФУ имени И. Канта Максим Демин."Сохранению и актуализации памяти о событиях победного года Великой Отечественной войны служат просветительские и научные проекты университета. Наши студенты, многие из которых приехали в Калининградскую область из других регионов страны или из-за рубежа, знакомятся с этой важной темой на занятиях курса истории России, в рамках внеучебной работы. Системная работа с памятью о прошлом — один из наших приоритетов", — рассказал он.К 80-летию освобождения советских территорий и стран Европы во время Второй мировой войны РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустило мультимедийный проект "Освобождение. Путь к Победе". Проект включает фотографические выставки на площадках музеев и университетов и тематические подкасты на сайте РИА Новости.

https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2009868185.html

https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2008646764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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