https://ria.ru/20250409/onischenko-2010137834.html

Онищенко оценил вероятность возникновения новой пандемии

Онищенко оценил вероятность возникновения новой пандемии - РИА Новости, 09.04.2025

Онищенко оценил вероятность возникновения новой пандемии

Пандемии в мире были, есть и будут, но необходимо сделать все, чтобы минимизировать осложнения, которые они несут, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:38:00+03:00

2025-04-09T02:38:00+03:00

2025-04-09T02:38:00+03:00

геннадий онищенко

тедрос адханом гебрейесус

воз

российская академия наук

российская академия образования

общество

здоровье

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пандемии в мире были, есть и будут, но необходимо сделать все, чтобы минимизировать осложнения, которые они несут, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что новая глобальная пандемия обязательно случится, поэтому к ней необходимо быть готовыми. "Глава ВОЗ грешит тем, что он делает абсолютно бессодержательные заявления, констатируя очевидную реальность", - сказал Онищенко. Он пояснил, что, если бы Гебрейесус сослался на данные о вероятности возникновения заболеваемости, полученные от экспертов ВОЗ, это было бы уместно. Онищенко считает, что глава ВОЗ ведет себя "неграмотно и несолидно" для этого поста. "Лучше бы он прислушивался к тому, что ему говорят те страны, которые действительно пекутся о здоровье. Да, пандемии были, есть и будут, но самое главное - сейчас сделать все, чтобы минимизировать эти осложнения, которые они, естественно, на себе несут", - заключил он.

https://ria.ru/20250402/voz-2008915089.html

https://ria.ru/20250404/onischenko-2009235552.html

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геннадий онищенко, тедрос адханом гебрейесус, воз, российская академия наук, российская академия образования, общество, здоровье