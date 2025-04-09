Рейтинг@Mail.ru
Онищенко оценил вероятность возникновения новой пандемии - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/onischenko-2010137834.html
Онищенко оценил вероятность возникновения новой пандемии
Онищенко оценил вероятность возникновения новой пандемии - РИА Новости, 09.04.2025
Онищенко оценил вероятность возникновения новой пандемии
Пандемии в мире были, есть и будут, но необходимо сделать все, чтобы минимизировать осложнения, которые они несут, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T02:38:00+03:00
2025-04-09T02:38:00+03:00
геннадий онищенко
тедрос адханом гебрейесус
воз
российская академия наук
российская академия образования
общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/28/1488932885_0:0:2850:1604_1920x0_80_0_0_49c846165ea03f2f9884c3f62963d51a.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пандемии в мире были, есть и будут, но необходимо сделать все, чтобы минимизировать осложнения, которые они несут, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что новая глобальная пандемия обязательно случится, поэтому к ней необходимо быть готовыми. "Глава ВОЗ грешит тем, что он делает абсолютно бессодержательные заявления, констатируя очевидную реальность", - сказал Онищенко. Он пояснил, что, если бы Гебрейесус сослался на данные о вероятности возникновения заболеваемости, полученные от экспертов ВОЗ, это было бы уместно. Онищенко считает, что глава ВОЗ ведет себя "неграмотно и несолидно" для этого поста. "Лучше бы он прислушивался к тому, что ему говорят те страны, которые действительно пекутся о здоровье. Да, пандемии были, есть и будут, но самое главное - сейчас сделать все, чтобы минимизировать эти осложнения, которые они, естественно, на себе несут", - заключил он.
https://ria.ru/20250402/voz-2008915089.html
https://ria.ru/20250404/onischenko-2009235552.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/28/1488932885_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2acc7fb87ca399cee7b7a90b320323d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий онищенко, тедрос адханом гебрейесус, воз, российская академия наук, российская академия образования, общество, здоровье
Геннадий Онищенко, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Российская академия наук, Российская академия образования, Общество, Здоровье
Онищенко оценил вероятность возникновения новой пандемии

Онищенко призвал сделать минимизировать осложнения от возможной пандемии

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пандемии в мире были, есть и будут, но необходимо сделать все, чтобы минимизировать осложнения, которые они несут, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что новая глобальная пандемия обязательно случится, поэтому к ней необходимо быть готовыми.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Уже завтра". Гендиректор ВОЗ сделал мрачное заявление
2 апреля, 15:22
«
"Глава ВОЗ грешит тем, что он делает абсолютно бессодержательные заявления, констатируя очевидную реальность", - сказал Онищенко.
Он пояснил, что, если бы Гебрейесус сослался на данные о вероятности возникновения заболеваемости, полученные от экспертов ВОЗ, это было бы уместно. Онищенко считает, что глава ВОЗ ведет себя "неграмотно и несолидно" для этого поста.
"Лучше бы он прислушивался к тому, что ему говорят те страны, которые действительно пекутся о здоровье. Да, пандемии были, есть и будут, но самое главное - сейчас сделать все, чтобы минимизировать эти осложнения, которые они, естественно, на себе несут", - заключил он.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Онищенко оценил вероятность появления новой пандемии уже завтра
4 апреля, 02:37
 
Геннадий ОнищенкоТедрос Адханом ГебрейесусВОЗРоссийская академия наукРоссийская академия образованияОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала