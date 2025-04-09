https://ria.ru/20250409/moldavija-2010292052.html

В Молдавии могут запретить протесты

В Молдавии могут запретить протесты - РИА Новости, 09.04.2025

В Молдавии могут запретить протесты

Власти Молдавии готовят законопроект, чтобы ограничить право граждан на протесты и оказывать давление на оппозицию, заявил депутат парламента от блока "Победа"... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:40:00+03:00

2025-04-09T16:40:00+03:00

2025-04-09T16:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Власти Молдавии готовят законопроект, чтобы ограничить право граждан на протесты и оказывать давление на оппозицию, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. "Партия "Действие и солидарность" готовит новый законопроект, чтобы ограничить свободу слова, митингов и протестов. Под расплывчатыми формулировками о нацбезопасности скрывается попытка полностью запретить протесты. Власть боится, что они будут только нарастать перед выборами. Мы будем отстаивать своё право — и конституционное, и международное — на выражение мнения", - заявил Фотеску на митинге поддержки Гуцул. Он отметил, что давление на оппозицию растет и ситуация с главой Гагаузии является лишь одним из примеров. "Полиция по всей стране вручает протоколы о якобы электоральной коррупции. Все они будут оспорены в суде. Но с этим пора заканчивать. Надеемся, что суд не продлит ограничения свободы Евгении Гуцул", - добавил депутат. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

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https://ria.ru/20250409/gutsul-2010246822.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул