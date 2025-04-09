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В Молдавии могут запретить протесты - РИА Новости, 09.04.2025
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16:40 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/moldavija-2010292052.html
В Молдавии могут запретить протесты
В Молдавии могут запретить протесты - РИА Новости, 09.04.2025
В Молдавии могут запретить протесты
Власти Молдавии готовят законопроект, чтобы ограничить право граждан на протесты и оказывать давление на оппозицию, заявил депутат парламента от блока "Победа"... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:40:00+03:00
2025-04-09T16:40:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Власти Молдавии готовят законопроект, чтобы ограничить право граждан на протесты и оказывать давление на оппозицию, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. "Партия "Действие и солидарность" готовит новый законопроект, чтобы ограничить свободу слова, митингов и протестов. Под расплывчатыми формулировками о нацбезопасности скрывается попытка полностью запретить протесты. Власть боится, что они будут только нарастать перед выборами. Мы будем отстаивать своё право — и конституционное, и международное — на выражение мнения", - заявил Фотеску на митинге поддержки Гуцул. Он отметил, что давление на оппозицию растет и ситуация с главой Гагаузии является лишь одним из примеров. "Полиция по всей стране вручает протоколы о якобы электоральной коррупции. Все они будут оспорены в суде. Но с этим пора заканчивать. Надеемся, что суд не продлит ограничения свободы Евгении Гуцул", - добавил депутат. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
https://ria.ru/20250407/gutsul-2009755688.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии могут запретить протесты

Депутат Фотеску: в Молдавии готовят проект для запрета протестов в стране

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Власти Молдавии готовят законопроект, чтобы ограничить право граждан на протесты и оказывать давление на оппозицию, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску.
Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ
7 апреля, 10:33
"Партия "Действие и солидарность" готовит новый законопроект, чтобы ограничить свободу слова, митингов и протестов. Под расплывчатыми формулировками о нацбезопасности скрывается попытка полностью запретить протесты. Власть боится, что они будут только нарастать перед выборами. Мы будем отстаивать своё право — и конституционное, и международное — на выражение мнения", - заявил Фотеску на митинге поддержки Гуцул.
Он отметил, что давление на оппозицию растет и ситуация с главой Гагаузии является лишь одним из примеров.
"Полиция по всей стране вручает протоколы о якобы электоральной коррупции. Все они будут оспорены в суде. Но с этим пора заканчивать. Надеемся, что суд не продлит ограничения свободы Евгении Гуцул", - добавил депутат.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Сторонники Гуцул у суда с флагами Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Кишиневе проходит пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул
Вчера, 14:26
Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста
Вчера, 14:39
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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