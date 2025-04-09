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Моди получил приглашение на парад Победы в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:08 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/modi-2010306099.html
Моди получил приглашение на парад Победы в Москве
Моди получил приглашение на парад Победы в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
Моди получил приглашение на парад Победы в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы, о его участии в праздновании будет объявлено... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:08:00+03:00
2025-04-09T17:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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нарендра моди
80-летие победы в великой отечественной войне
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы, о его участии в праздновании будет объявлено позднее, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Премьер-министр получил приглашение на участие в праздновании Дня Победы. Мы сообщим о нашем участии в праздновании Дня Победы в соответствующее время. Что касается участия индийского контингента, то мы снова дадим вам знать, как только у нас появятся новости", - сказал индийский дипломат на брифинге. Президент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с главой МИД Китая Ван И сообщил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 Мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее подтвердил, что планирует приехать в РФ в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Как отмечал посол РФ в Индии Денис Алипов, Россия надеется, что премьер-министр Индии возглавит индийскую делегацию на параде Победы в Москве.
https://ria.ru/20250405/nju-deli-2009586564.html
https://ria.ru/20250409/putin-2010209706.html
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в мире, россия, индия, нарендра моди, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Индия, Нарендра Моди, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Моди получил приглашение на парад Победы в Москве

МИД Индии: Моди получил приглашение на парад Победы в Москве

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы, о его участии в праздновании будет объявлено позднее, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Премьер-министр получил приглашение на участие в праздновании Дня Победы. Мы сообщим о нашем участии в праздновании Дня Победы в соответствующее время. Что касается участия индийского контингента, то мы снова дадим вам знать, как только у нас появятся новости", - сказал индийский дипломат на брифинге.
Мотопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Нью-Дели прошел мотопробег в честь 80-летия Победы
5 апреля, 23:40
Президент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с главой МИД Китая Ван И сообщил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 Мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее подтвердил, что планирует приехать в РФ в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Как отмечал посол РФ в Индии Денис Алипов, Россия надеется, что премьер-министр Индии возглавит индийскую делегацию на параде Победы в Москве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Вчера, 12:35
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияИндияНарендра Моди80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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