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Моди получил приглашение на парад Победы в Москве
Моди получил приглашение на парад Победы в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
Моди получил приглашение на парад Победы в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы, о его участии в праздновании будет объявлено... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:08:00+03:00
2025-04-09T17:08:00+03:00
2025-04-09T17:08:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы, о его участии в праздновании будет объявлено позднее, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Премьер-министр получил приглашение на участие в праздновании Дня Победы. Мы сообщим о нашем участии в праздновании Дня Победы в соответствующее время. Что касается участия индийского контингента, то мы снова дадим вам знать, как только у нас появятся новости", - сказал индийский дипломат на брифинге. Президент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с главой МИД Китая Ван И сообщил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 Мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее подтвердил, что планирует приехать в РФ в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Как отмечал посол РФ в Индии Денис Алипов, Россия надеется, что премьер-министр Индии возглавит индийскую делегацию на параде Победы в Москве.
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в мире, россия, индия, нарендра моди, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Индия, Нарендра Моди, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Моди получил приглашение на парад Победы в Москве
МИД Индии: Моди получил приглашение на парад Победы в Москве