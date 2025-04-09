https://ria.ru/20250409/modi-2010306099.html

Моди получил приглашение на парад Победы в Москве

Моди получил приглашение на парад Победы в Москве - РИА Новости, 09.04.2025

Моди получил приглашение на парад Победы в Москве

Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы, о его участии в праздновании будет объявлено... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:08:00+03:00

2025-04-09T17:08:00+03:00

2025-04-09T17:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы, о его участии в праздновании будет объявлено позднее, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Премьер-министр получил приглашение на участие в праздновании Дня Победы. Мы сообщим о нашем участии в праздновании Дня Победы в соответствующее время. Что касается участия индийского контингента, то мы снова дадим вам знать, как только у нас появятся новости", - сказал индийский дипломат на брифинге. Президент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с главой МИД Китая Ван И сообщил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 Мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее подтвердил, что планирует приехать в РФ в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Как отмечал посол РФ в Индии Денис Алипов, Россия надеется, что премьер-министр Индии возглавит индийскую делегацию на параде Победы в Москве.

https://ria.ru/20250405/nju-deli-2009586564.html

https://ria.ru/20250409/putin-2010209706.html

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в мире, россия, индия, нарендра моди, 80-летие победы в великой отечественной войне