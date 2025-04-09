https://ria.ru/20250409/mintsifry-2010271026.html

Минцифры разработало законопроект о мерах поддержки "Почты России"

Минцифры разработало законопроект о мерах поддержки "Почты России" - РИА Новости, 09.04.2025

Минцифры разработало законопроект о мерах поддержки "Почты России"

Минцифры разработало проект федерального закона, который предусматривает меры поддержки для "Почты России", документ опубликован на портале проектов... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:32:00+03:00

2025-04-09T15:32:00+03:00

2025-04-09T15:33:00+03:00

экономика

максут шадаев

почта россии

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минцифры разработало проект федерального закона, который предусматривает меры поддержки для "Почты России", документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. "Проект федерального закона... подготовлен министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с... планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития ‎АО "Почта России", - говорится в пояснительной записке. Как прокомментировали в Минцифры, законопроект направлен на модернизацию, повышение качества и доступности услуг, а также укрепление конкурентоспособности "Почты России". "Сейчас документ находится на общественном обсуждении", - добавили в пресс-службе министерства. Так, например, проект предполагает, что "Почта России" начнет принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций. Для улучшения обслуживания клиентов компания усовершенствует графики работы отделений. "Все уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении "Почты России" или на "Госуслугах", - добавили в Минцифры. В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев на заседании Совфеда рассказал о принятии необходимых решений по созданию для "Почты России" ряда эксклюзивных преимуществ монопольного свойства. По его словам, речь идет о законопроектах, которые планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

https://ria.ru/20250402/putin-2008915346.html

https://ria.ru/20250319/pochta-2005984501.html

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экономика, максут шадаев, почта россии, совет федерации рф, госдума рф