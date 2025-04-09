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В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии - РИА Новости, 09.04.2025
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16:17 09.04.2025 (обновлено: 16:46 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/mid-2010284175.html
В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии
В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии - РИА Новости, 09.04.2025
В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии
Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана в среду в МИД РФ, сообщили в Telegram-канале дипведомства. РИА Новости, 09.04.2025
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румыния
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана в среду в МИД РФ, сообщили в Telegram-канале дипведомства."В Департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда", - говорится в сообщении ведомства.О причинах вызова не сообщается.
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румыния, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Румыния, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии

В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии Бурду

© МИД России/TelegramВременный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана в МИД РФ. 9 апреля 2025
Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана в МИД РФ. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© МИД России/Telegram
Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана в МИД РФ. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана в среду в МИД РФ, сообщили в Telegram-канале дипведомства.
"В Департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда", - говорится в сообщении ведомства.
О причинах вызова не сообщается.
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РумынияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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