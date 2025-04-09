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В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии
В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии - РИА Новости, 09.04.2025
В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии
Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана в среду в МИД РФ, сообщили в Telegram-канале дипведомства. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:17:00+03:00
2025-04-09T16:17:00+03:00
2025-04-09T16:46:00+03:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана в среду в МИД РФ, сообщили в Telegram-канале дипведомства."В Департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда", - говорится в сообщении ведомства.О причинах вызова не сообщается.
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008505510.html
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румыния, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Румыния, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии
В МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии Бурду