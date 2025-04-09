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МИД России провел демарш поверенному в делах Эстонии - РИА Новости, 09.04.2025
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13:44 09.04.2025 (обновлено: 13:54 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/mid-2010228850.html
МИД России провел демарш поверенному в делах Эстонии
МИД России провел демарш поверенному в делах Эстонии - РИА Новости, 09.04.2025
МИД России провел демарш поверенному в делах Эстонии
В МИД России провели демарш временному поверенному в делах Эстонии в РФ Яне Ванамельдер из-за вандализма на Таллинском военном кладбище, сообщает министерство в РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:44:00+03:00
2025-04-09T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В МИД России провели демарш временному поверенному в делах Эстонии в РФ Яне Ванамельдер из-за вандализма на Таллинском военном кладбище, сообщает министерство в среду.Посольство РФ в Эстонии в начале апреля сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации."В связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище 7 апреля проведен демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер, которой указано, что после встречи в МИД России в марте с.г. по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Россия продолжит широко освещать действия прибалтов по уничтожению советских мемориалов, будет активно привлекать к этому внимание мировой общественности и международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ."Россия решительно осуждает злонамеренные действия Таллина, направленные на осквернение мемориалов на захоронениях советских военнослужащих, в том числе тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Европы от нацистского порабощения. Это особо кощунственно в год 80-летия Великой Победы", - говорится в заявлении.Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене.
https://ria.ru/20250405/gerb-2009540629.html
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в мире, россия, эстония, таллин, великая отечественная война (1941-1945), оон
В мире, Россия, Эстония, Таллин, Великая Отечественная война (1941-1945), ООН
МИД России провел демарш поверенному в делах Эстонии

МИД РФ провел демарш поверенному в делах Эстонии из-за вандализма на кладбище

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В МИД России провели демарш временному поверенному в делах Эстонии в РФ Яне Ванамельдер из-за вандализма на Таллинском военном кладбище, сообщает министерство в среду.
Посольство РФ в Эстонии в начале апреля сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации.
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5 апреля, 16:37
"В связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище 7 апреля проведен демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер, которой указано, что после встречи в МИД России в марте с.г. по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Россия продолжит широко освещать действия прибалтов по уничтожению советских мемориалов, будет активно привлекать к этому внимание мировой общественности и международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ.
"Россия решительно осуждает злонамеренные действия Таллина, направленные на осквернение мемориалов на захоронениях советских военнослужащих, в том числе тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Европы от нацистского порабощения. Это особо кощунственно в год 80-летия Великой Победы", - говорится в заявлении.
Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене.
Таллин, вид на старый город - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии
2 апреля, 22:59
 
В миреРоссияЭстонияТаллинВеликая Отечественная война (1941-1945)ООН
 
 
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