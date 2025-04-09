https://ria.ru/20250409/lager-2010318030.html

Детские лагеря в Анапе вернули заказчикам деньги за летние путевки

Детские лагеря в Анапе вернули заказчикам деньги за летние путевки - РИА Новости, 09.04.2025

Детские лагеря в Анапе вернули заказчикам деньги за летние путевки

Детские лагеря Анапы вернули заказчикам свыше 500 миллионов рублей за ранее оплаченные путевки на лето, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:45:00+03:00

2025-04-09T17:45:00+03:00

2025-04-09T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Детские лагеря Анапы вернули заказчикам свыше 500 миллионов рублей за ранее оплаченные путевки на лето, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе "Детский туризм: проблемы и перспективы, координация межведомственного взаимодействия" в Совете Федерации. "В целом на территории города-курорта Анапа и Темрюкского района осуществляет деятельность 1223 организации индивидуальных предпринимателей с соответствующими видами экономической деятельности. Это не только гостиницы, это и аквапарки, дельфинарий, зоопарки, базы отдыха, турагентства, туроператоры. То есть мы здесь мониторим всех участников рынка, которые так или иначе связаны и по факту уже пострадали от чрезвычайной ситуации", - напомнил Вахруков. "Потому что если раньше у них были оборотные средства, по факту туры на лето продавались зимой и в начале весны, то сегодня продажи, предварительно, очень сильно упали, и коллеги столкнулись действительно с дефицитом оборотных средств. Из крупных организаций отдыха и оздоровления детей видим 12 таких организаций, коллеги вернули больше чем 500 миллионов рублей заказчикам. Это, конечно же, существенно выбивает из колеи их привычную экономическую деятельность", - рассказал замминистра.

https://ria.ru/20250131/anapa-1996725692.html

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анапа, темрюкский район, совет федерации рф, россия