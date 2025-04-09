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В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина - РИА Новости, 09.04.2025
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12:41 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/knr-2010211321.html
В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина
В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина - РИА Новости, 09.04.2025
В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:41:00+03:00
2025-04-09T12:41:00+03:00
россия
китай
си цзиньпин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все вместе (лидеры приглашенных государств) будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы на военном параде", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите приглашенных лидеров ряда государств на празднование 80-летия Победы 9 мая.
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россия, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина

Си Цзиньпин посетит РФ с отдельным визитом помимо празднования 80-летия Победы

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все вместе (лидеры приглашенных государств) будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы на военном параде", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите приглашенных лидеров ряда государств на празднование 80-летия Победы 9 мая.
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