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В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина

В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина - РИА Новости, 09.04.2025

В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:41:00+03:00

2025-04-09T12:41:00+03:00

2025-04-09T12:41:00+03:00

россия

китай

си цзиньпин

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в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все вместе (лидеры приглашенных государств) будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы на военном параде", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите приглашенных лидеров ряда государств на празднование 80-летия Победы 9 мая.

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россия, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, в мире