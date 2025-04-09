Глава Гагаузии заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом
Глава Гагаузии Гуцул заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом властей
Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее наказали отбыванием ареста в одном из самых жестоких учреждений Европы за несогласие с режимом властей республики.
"Моё пребывание в одном из самых жестоких учреждений Европы, по оценкам международных правозащитников, сегодня было заменено на домашний арест… Такое наказание мне вынесли (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и её карманная партия только за то, что я посмела отправиться с официальной миссией в Турецкую Республику — страну, с которой Гагаузию связывают десятилетия братских, искренних, дружественных отношений. А по сути за то, что я борюсь за процветание нашей автономии и не согласна с режимом", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Она винит в своем аресте Санду и правящую партию "Действие и солидарность". Гуцул поблагодарила всех, кто выходил на мирные протесты, кто подписывал обращения в ее защиту, кто отстаивал ее честь и достоинство, а также доброе имя всего гагаузского народа в социальных сетях и на улицах своих городов и сёл.
"Мы хотим жить в сильной автономии, в независимой, демократической Республике Молдова, где закон важнее звонка из президентуры, где правосудие — это справедливость, а не политическая дубинка. Борьба продолжается. И каждый из вас — часть этой борьбы", - подчеркнула Гуцул.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.