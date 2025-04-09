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Глава Гагаузии заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом - РИА Новости, 09.04.2025
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21:32 09.04.2025 (обновлено: 21:49 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010348109.html
Глава Гагаузии заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом
Глава Гагаузии заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом - РИА Новости, 09.04.2025
Глава Гагаузии заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее наказали отбыванием ареста в одном из самых жестоких учреждений Европы за несогласие РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T21:32:00+03:00
2025-04-09T21:49:00+03:00
молдавия
в мире
кишинев
россия
евгения гуцул
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее наказали отбыванием ареста в одном из самых жестоких учреждений Европы за несогласие с режимом властей республики.Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но в среду суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток."Моё пребывание в одном из самых жестоких учреждений Европы, по оценкам международных правозащитников, сегодня было заменено на домашний арест… Такое наказание мне вынесли (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и её карманная партия только за то, что я посмела отправиться с официальной миссией в Турецкую Республику — страну, с которой Гагаузию связывают десятилетия братских, искренних, дружественных отношений. А по сути за то, что я борюсь за процветание нашей автономии и не согласна с режимом", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.Она винит в своем аресте Санду и правящую партию "Действие и солидарность". Гуцул поблагодарила всех, кто выходил на мирные протесты, кто подписывал обращения в ее защиту, кто отстаивал ее честь и достоинство, а также доброе имя всего гагаузского народа в социальных сетях и на улицах своих городов и сёл."Мы хотим жить в сильной автономии, в независимой, демократической Республике Молдова, где закон важнее звонка из президентуры, где правосудие — это справедливость, а не политическая дубинка. Борьба продолжается. И каждый из вас — часть этой борьбы", - подчеркнула Гуцул.Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010328092.html
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010329257.html
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молдавия, в мире, кишинев, россия, евгения гуцул, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, В мире, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Глава Гагаузии заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом властей

© Фото : Виктор Петров/TelegramЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее наказали отбыванием ареста в одном из самых жестоких учреждений Европы за несогласие с режимом властей республики.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но в среду суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Гуцул не сможет исполнять обязанности главы Гагаузии, заявил депутат
Вчера, 18:32
"Моё пребывание в одном из самых жестоких учреждений Европы, по оценкам международных правозащитников, сегодня было заменено на домашний арест… Такое наказание мне вынесли (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и её карманная партия только за то, что я посмела отправиться с официальной миссией в Турецкую Республику — страну, с которой Гагаузию связывают десятилетия братских, искренних, дружественных отношений. А по сути за то, что я борюсь за процветание нашей автономии и не согласна с режимом", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Она винит в своем аресте Санду и правящую партию "Действие и солидарность". Гуцул поблагодарила всех, кто выходил на мирные протесты, кто подписывал обращения в ее защиту, кто отстаивал ее честь и достоинство, а также доброе имя всего гагаузского народа в социальных сетях и на улицах своих городов и сёл.
"Мы хотим жить в сильной автономии, в независимой, демократической Республике Молдова, где закон важнее звонка из президентуры, где правосудие — это справедливость, а не политическая дубинка. Борьба продолжается. И каждый из вас — часть этой борьбы", - подчеркнула Гуцул.
Гуцул о борьбе за справедливость - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте
Вчера, 18:41
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Гуцул заявила о тяжелых условиях содержания в СИЗО
Вчера, 19:34
 
МолдавияВ миреКишиневРоссияЕвгения ГуцулРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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