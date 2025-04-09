https://ria.ru/20250409/gutsul-2010348109.html

Глава Гагаузии заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом

Глава Гагаузии заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом - РИА Новости, 09.04.2025

Глава Гагаузии заявила, что ее арестовали за несогласие с режимом

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее наказали отбыванием ареста в одном из самых жестоких учреждений Европы за несогласие РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T21:32:00+03:00

2025-04-09T21:32:00+03:00

2025-04-09T21:49:00+03:00

молдавия

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реджеп тайип эрдоган

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее наказали отбыванием ареста в одном из самых жестоких учреждений Европы за несогласие с режимом властей республики.Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но в среду суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток."Моё пребывание в одном из самых жестоких учреждений Европы, по оценкам международных правозащитников, сегодня было заменено на домашний арест… Такое наказание мне вынесли (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и её карманная партия только за то, что я посмела отправиться с официальной миссией в Турецкую Республику — страну, с которой Гагаузию связывают десятилетия братских, искренних, дружественных отношений. А по сути за то, что я борюсь за процветание нашей автономии и не согласна с режимом", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.Она винит в своем аресте Санду и правящую партию "Действие и солидарность". Гуцул поблагодарила всех, кто выходил на мирные протесты, кто подписывал обращения в ее защиту, кто отстаивал ее честь и достоинство, а также доброе имя всего гагаузского народа в социальных сетях и на улицах своих городов и сёл."Мы хотим жить в сильной автономии, в независимой, демократической Республике Молдова, где закон важнее звонка из президентуры, где правосудие — это справедливость, а не политическая дубинка. Борьба продолжается. И каждый из вас — часть этой борьбы", - подчеркнула Гуцул.Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010328092.html

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010329257.html

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010338091.html

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молдавия, в мире, кишинев, россия, евгения гуцул, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул