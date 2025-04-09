Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в давлении на оппозицию
Гуцул: правящая партия Молдавии оказывает сильное давление на оппозицию
Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что правящая в стране партия "Действие и солидарность" оказывает сильное давление на оппозицию из-за разного мнения по многим вопросам.
Суд Кишинева ранее в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест.
"Сегодня на оппозицию давят, на оппозицию идет неимоверное давление из-за того, что у нас другое мнение. Вместо того, чтобы бороться с нищетой, правящая партия борется с оппозицией, у которой другое мнение, а мы хотим хорошей жизни", - заявила Гуцул после заседания суда.
Она поблагодарила всех, кто приходил поддерживать ее на заседании и проводил митинги в ее защиту. "Все, что сегодня происходит - это просто подавление гагаузского народа, это демонстрация, что у Кишинева больше силы. Да, у них есть сила в правоохранительных органах, в судах, в прокуратуре, у гагаузов сила - в характере, в единстве, в том, что мы знаем, чего мы хотим и мы идем по тому пути, который мы выбрали. А мы выбрали, что хотим жить в красивой, процветающей, благополучной, самое главное - демократической стране, чтобы ни один человек не подвергался пыткам и не попадал в тюрьму без вины", - подчеркнула Гуцул.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.