https://ria.ru/20250409/gutsul-2010323491.html
Гуцул перевели под домашний арест
Гуцул перевели под домашний арест - РИА Новости, 09.04.2025
Гуцул перевели под домашний арест
Суд Кишинева принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест, говорится в оглашенном вердикте. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:13:00+03:00
2025-04-09T18:13:00+03:00
2025-04-09T19:07:00+03:00
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
в мире
гагаузия
молдавия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
кишинев
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КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Суд Кишинева принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест, говорится в оглашенном вердикте."Частично удовлетворить запрос прокуроров, применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде домашнего ареста", — заявила судья.В свою очередь, адвокат главы автономии Наталья Байрам сообщила о намерении подать апелляцию. Защита считает решение суда необоснованным и чрезмерно строгим и будет добиваться полного освобождения Гуцул.Сама руководитель автономии заявила, что продолжит бороться за справедливость. Она также поблагодарила всех, кто приходил поддерживать ее на заседании и проводил митинги.Двадцатидневный арест башкана должен завершиться 14 апреля, однако молдавская прокуратура подала запрос о продлении срока ее задержания, что вызвало новую волну протестов среди сторонников политика и представителей оппозиции. Задержание ГуцулГлава Гагаузии находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году.Через два дня после задержания Гуцул через адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану. Она заявила, что происходящее с ней — лишь звено в цепи масштабной кампании молдавский властей по уничтожению Гагаузии, ее особого правового статуса, закрепленного конституцией. Башкан призвала лидеров помочь в урегулировании кризиса.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились после ее победы на выборах в Гагаузии в 2023 году. Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент автономии. Тем не менее президент страны Майя Санду так и не подписала указ об утверждении башкана членом правительства, хотя этого требует законодательство.
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010328092.html
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Судья зачитывает решение о переводе Гуцул под домашний арест
Суд Кишинева постановил перевести главу Гагаузии Гуцул под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости
2025-04-09T18:13
true
PT0M11S
Гуцул о борьбе за справедливость
"Гагаузия ждет"
Гуцул после решения суда Кишинева о домашнем аресте заявила, что будет и дальше бороться за справедливость.
2025-04-09T18:13
true
PT1M02S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010327053_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c678081104060904a5facfb528f3d80c.jpg
Сторонники Гуцул у суда с флагами Молдавии
Сторонники Гуцул у суда с флагами Молдавии
2025-04-09T18:13
true
PT1M20S
РИА Новости
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задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, в мире, гагаузия, молдавия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, кишинев
Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, В мире, Гагаузия, Молдавия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Кишинев
Гуцул перевели под домашний арест
Суд Кишинева перевел главу Гагаузии Гуцул под домашний арест
КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Суд Кишинева принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест, говорится в оглашенном вердикте.
"Частично удовлетворить запрос прокуроров, применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде домашнего ареста", — заявила судья.
В свою очередь, адвокат главы автономии Наталья Байрам сообщила о намерении подать апелляцию. Защита считает решение суда необоснованным и чрезмерно строгим и будет добиваться полного освобождения Гуцул
.
Сама руководитель автономии заявила, что продолжит бороться за справедливость. Она также поблагодарила всех, кто приходил поддерживать ее на заседании и проводил митинги.
Двадцатидневный арест башкана должен завершиться 14 апреля, однако молдавская прокуратура подала запрос о продлении срока ее задержания, что вызвало новую волну протестов среди сторонников политика и представителей оппозиции.
Глава Гагаузии находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году.
Через два дня после задержания Гуцул через адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России
и Турции Владимиру Путину
и Реджепу Тайипу Эрдогану. Она заявила, что происходящее с ней — лишь звено в цепи масштабной кампании молдавский властей по уничтожению Гагаузии, ее особого правового статуса, закрепленного конституцией. Башкан призвала лидеров помочь в урегулировании кризиса.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова
, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились после ее победы на выборах в Гагаузии в 2023 году. Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент автономии. Тем не менее президент страны Майя Санду
так и не подписала указ об утверждении башкана членом правительства, хотя этого требует законодательство.