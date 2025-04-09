https://ria.ru/20250409/gutsul-2010323491.html

Гуцул перевели под домашний арест

Гуцул перевели под домашний арест - РИА Новости, 09.04.2025

Гуцул перевели под домашний арест

Суд Кишинева принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест, говорится в оглашенном вердикте. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:13:00+03:00

2025-04-09T18:13:00+03:00

2025-04-09T19:07:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Суд Кишинева принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест, говорится в оглашенном вердикте."Частично удовлетворить запрос прокуроров, применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде домашнего ареста", — заявила судья.В свою очередь, адвокат главы автономии Наталья Байрам сообщила о намерении подать апелляцию. Защита считает решение суда необоснованным и чрезмерно строгим и будет добиваться полного освобождения Гуцул.Сама руководитель автономии заявила, что продолжит бороться за справедливость. Она также поблагодарила всех, кто приходил поддерживать ее на заседании и проводил митинги.Двадцатидневный арест башкана должен завершиться 14 апреля, однако молдавская прокуратура подала запрос о продлении срока ее задержания, что вызвало новую волну протестов среди сторонников политика и представителей оппозиции. Задержание ГуцулГлава Гагаузии находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году.Через два дня после задержания Гуцул через адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану. Она заявила, что происходящее с ней — лишь звено в цепи масштабной кампании молдавский властей по уничтожению Гагаузии, ее особого правового статуса, закрепленного конституцией. Башкан призвала лидеров помочь в урегулировании кризиса.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились после ее победы на выборах в Гагаузии в 2023 году. Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент автономии. Тем не менее президент страны Майя Санду так и не подписала указ об утверждении башкана членом правительства, хотя этого требует законодательство.

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010328092.html

https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html

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Судья зачитывает решение о переводе Гуцул под домашний арест Суд Кишинева постановил перевести главу Гагаузии Гуцул под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости 2025-04-09T18:13 true PT0M11S

Гуцул о борьбе за справедливость "Гагаузия ждет" Гуцул после решения суда Кишинева о домашнем аресте заявила, что будет и дальше бороться за справедливость. 2025-04-09T18:13 true PT1M02S

Сторонники Гуцул у суда с флагами Молдавии Сторонники Гуцул у суда с флагами Молдавии 2025-04-09T18:13 true PT1M20S

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