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В Кишиневе проходит пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул - РИА Новости, 09.04.2025
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14:26 09.04.2025 (обновлено: 15:03 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010240609.html
В Кишиневе проходит пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул
В Кишиневе проходит пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул - РИА Новости, 09.04.2025
В Кишиневе проходит пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул
Сторонники оппозиционного блока "Победа" вышли на пикет у здания районного суда Кишинева, где должны вынести решение о мере пресечения главе Гагаузии Евгении... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:26:00+03:00
2025-04-09T15:03:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
кишинев
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КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Сторонники оппозиционного блока "Победа" вышли на пикет у здания районного суда Кишинева, где должны вынести решение о мере пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.Прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для политика, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее двадцатидневный арест завершается 14 апреля."Мы требуем справедливого рассмотрения дела и освобождения законно избранного главы Гагаузии. Вся страна и мир наблюдают, что арест Гуцул никакого отношения к правосудию не имеет, это политическое преследование", — заявил активист блока "Победа" Юрий Витнянский.Протестующие собрались с транспарантами, на которых написаны лозунги в поддержку Гуцул и требования ее немедленного освобождения. Встречаются надписи: "Свободу Евгении Гуцул", "Прекратите политические преследования" и "Уважайте выбор народа Гагаузии". Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании. В ее отношении возбудили два уголовных дела — о предполагаемых нарушениях при финансировании ликвидированной в 2023-м партии "Шор", а также о возможных нарушениях в управлении избирательным фондом во время выборов в Гагаузии, прошедших в прошлом году.Гуцул 27 марта через адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи масштабной кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии, ее особого правового статуса, закрепленного конституцией. Она призвала помочь в решении кризиса.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году, после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе.Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
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Сторонники Гуцул у суда с флагами Молдавии
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, кишинев
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Кишинев
В Кишиневе проходит пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул

Сторонники Гуцул вышли на пикет у суда в Кишиневе, где рассматривают ее дело

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КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Сторонники оппозиционного блока "Победа" вышли на пикет у здания районного суда Кишинева, где должны вынести решение о мере пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
Прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для политика, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее двадцатидневный арест завершается 14 апреля.
© Фото : Sputnik Молдова/TelegramПикет у здания районного суда Кишинева
Пикет у здания районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Пикет у здания районного суда Кишинева
"Мы требуем справедливого рассмотрения дела и освобождения законно избранного главы Гагаузии. Вся страна и мир наблюдают, что арест Гуцул никакого отношения к правосудию не имеет, это политическое преследование", — заявил активист блока "Победа" Юрий Витнянский.
Протестующие собрались с транспарантами, на которых написаны лозунги в поддержку Гуцул и требования ее немедленного освобождения. Встречаются надписи: "Свободу Евгении Гуцул", "Прекратите политические преследования" и "Уважайте выбор народа Гагаузии".
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Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании. В ее отношении возбудили два уголовных дела — о предполагаемых нарушениях при финансировании ликвидированной в 2023-м партии "Шор", а также о возможных нарушениях в управлении избирательным фондом во время выборов в Гагаузии, прошедших в прошлом году.
Гуцул 27 марта через адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи масштабной кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии, ее особого правового статуса, закрепленного конституцией. Она призвала помочь в решении кризиса.
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Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году, после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе.
Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
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В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганКишинев
 
 
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