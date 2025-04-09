https://ria.ru/20250409/gosduma-2010135768.html
В Госдуму внесли проект о выплатах победителям олимпиады школьников
В Госдуму внесли проект о выплатах победителям олимпиады школьников - РИА Новости, 09.04.2025
В Госдуму внесли проект о выплатах победителям олимпиады школьников
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести единые... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T01:36:00+03:00
2025-04-09T01:36:00+03:00
2025-04-09T01:36:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести единые федеральные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников до 500 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Введение единой общефедеральной системы выплат победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников позволит обеспечить справедливые и равные условия для всех участников вне зависимости от региона их проживания", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в случае принятия данной инициативы, победители олимпиады смогут получить 500 тысяч рублей, а призеры заключительного этапа - 300 тысяч рублей. Авторы проекта подчеркивают, что участие в заключительном этапе олимпиады требует от школьников высокого уровня подготовки и значительных усилий, и предлагаемые меры помогут выровнять условия для участников из разных регионов, усилить мотивацию к участию в олимпиадах и поддержать интеллектуальное развитие молодежи. Как рассказал РИА Новости Миронов, в некоторых регионах школьники уже получают премии за победы в олимпиадах. По его словам, в Московской области победители Всероссийской олимпиады получают 500 тысяч рублей, призёры – 300 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 300 тысяч рублей, а в республике Башкортостан – 150 тысяч рублей. Политик подчеркнул, что суммы зависят от финансовых возможностей и особенностей территорий и таких регионов немного, а было бы правильно, если бы это была общефедеральная мера поддержки. "Эта инициатива решает сразу несколько ключевых задач. Во-первых, она обеспечивает равные условия для участников олимпиады по всей стране, устраняя дисбаланс между регионами. Во-вторых, она повышает мотивацию школьников к интеллектуальному развитию и научным достижениям. В-третьих, это важный шаг в формировании позитивного имиджа образования и науки в обществе, что особенно значимо в условиях глобальной конкуренции за талантливую молодежь", - сказала Лантратова агентству. Она отметила, что школьники вкладывают много усилий в подготовку к олимпиадам, и их успехи - это не только личные достижения, но и показатель высокого уровня образовательного потенциала России. "Государство обязано поддерживать таких ребят, чтобы они могли продолжать развиваться внутри страны, а не искать возможности за рубежом. Убеждена, что эти выплаты станут важным инструментом для популяризации науки, образования и формирования кадрового резерва для приоритетных отраслей экономики. Поддержка одаренной молодежи - это инвестиция в будущее России", - заключила депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250305/mizulina-2003279385.html
https://ria.ru/20250328/gosduma-2007832347.html
https://ria.ru/20250222/minprosveschenie-2001018418.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), россия, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о выплатах победителям олимпиады школьников
Победителям Всероссийской олимпиады школьников хотят платить до 500 тысяч рублей
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести единые федеральные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников до 500 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова
.
"Введение единой общефедеральной системы выплат победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников позволит обеспечить справедливые и равные условия для всех участников вне зависимости от региона их проживания", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в случае принятия данной инициативы, победители олимпиады смогут получить 500 тысяч рублей, а призеры заключительного этапа - 300 тысяч рублей. Авторы проекта подчеркивают, что участие в заключительном этапе олимпиады требует от школьников высокого уровня подготовки и значительных усилий, и предлагаемые меры помогут выровнять условия для участников из разных регионов, усилить мотивацию к участию в олимпиадах и поддержать интеллектуальное развитие молодежи.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в некоторых регионах школьники уже получают премии за победы в олимпиадах. По его словам, в Московской области
победители Всероссийской олимпиады получают 500 тысяч рублей, призёры – 300 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 300 тысяч рублей, а в республике Башкортостан – 150 тысяч рублей. Политик подчеркнул, что суммы зависят от финансовых возможностей и особенностей территорий и таких регионов немного, а было бы правильно, если бы это была общефедеральная мера поддержки.
"Эта инициатива решает сразу несколько ключевых задач. Во-первых, она обеспечивает равные условия для участников олимпиады по всей стране, устраняя дисбаланс между регионами. Во-вторых, она повышает мотивацию школьников к интеллектуальному развитию и научным достижениям. В-третьих, это важный шаг в формировании позитивного имиджа образования и науки в обществе, что особенно значимо в условиях глобальной конкуренции за талантливую молодежь", - сказала Лантратова агентству.
Она отметила, что школьники вкладывают много усилий в подготовку к олимпиадам, и их успехи - это не только личные достижения, но и показатель высокого уровня образовательного потенциала России
.
"Государство обязано поддерживать таких ребят, чтобы они могли продолжать развиваться внутри страны, а не искать возможности за рубежом. Убеждена, что эти выплаты станут важным инструментом для популяризации науки, образования и формирования кадрового резерва для приоритетных отраслей экономики. Поддержка одаренной молодежи - это инвестиция в будущее России", - заключила депутат Госдумы.