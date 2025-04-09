https://ria.ru/20250409/glonass-2010141836.html

Беспилотные грузовики на трассе "Нева" подключили к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Беспилотные грузовики на трассе "Нева" подключили к "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 09.04.2025

Беспилотные грузовики на трассе "Нева" подключили к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Беспилотные грузовики на трассе М-11 "Нева" подключили к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС": на первом этапе это 43 автомобиля, в дальнейшем планируется подключение РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:07:00+03:00

2025-04-09T04:07:00+03:00

2025-04-09T04:07:00+03:00

экономика

технологии

россия

андрей никитин (политик)

алексей райкевич

эра-глонасс

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Беспилотные грузовики на трассе М-11 "Нева" подключили к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС": на первом этапе это 43 автомобиля, в дальнейшем планируется подключение еще 20 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС". "ЭРА-ГЛОНАСС" начала онлайн-мониторинг движения беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева". Первым к государственной информационной системе подключен самый крупный парк автономных грузовиков технологической компании Navio - 43 транспортных средства. Позднее добавятся более 20 высокоавтоматизированных грузовиков других участников федерального проекта "Беспилотные логистические коридоры", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в дальнейшем сервис распространится на ЦКАД и М-12 "Восток", где готовится запуск автономных автомобилей. "С помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" мы получим инструмент управления и координации дальнейшего масштабирования высокоавтоматизированных транспортных средств. Статистика о пробегах, режимах работы и инцидентах в режиме реального времени позволит видеть картину в целом и принимать решения на основе объективных данных государственного оператора", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Минтранса России Андрея Никитина. Отмечается, что с использованием инфраструктуры "ЭРА-ГЛОНАСС" будет тестироваться возможность централизованной передачи команд операторам автономных фур и выявления кибератак на системы автомобилей. Подключение к системе не требует дополнительных расходов на оборудование и сервис для операторов беспилотных грузовиков, добавили в пресс-службе. "В рамках всего проекта мы будем использовать гибридную сеть связи на основе "ЭРА-ГЛОНАСС", которая сегодня тестируется и используется для мониторинга беспилотных воздушных судов и малой авиации. Также на нашей платформе уже более 380 тысяч транспортных средств - общественный транспорт во всех регионах России, перевозка опасных грузов и лесная техника", - отметил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

https://ria.ru/20241203/glonass-1987200208.html

https://ria.ru/20240913/era-glonass-1972345239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, андрей никитин (политик), алексей райкевич, эра-глонасс