Беспилотные грузовики на трассе "Нева" подключили к "ЭРА-ГЛОНАСС"
"ЭРА-ГЛОНАСС" подключила 43 беспилотных грузовика на трассе М-11 "Нева"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Беспилотные грузовики на трассе М-11 "Нева" подключили к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС": на первом этапе это 43 автомобиля, в дальнейшем планируется подключение еще 20 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".
"ЭРА-ГЛОНАСС" начала онлайн-мониторинг движения беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева". Первым к государственной информационной системе подключен самый крупный парк автономных грузовиков технологической компании Navio - 43 транспортных средства. Позднее добавятся более 20 высокоавтоматизированных грузовиков других участников федерального проекта "Беспилотные логистические коридоры", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что в дальнейшем сервис распространится на ЦКАД и М-12 "Восток", где готовится запуск автономных автомобилей.
"С помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" мы получим инструмент управления и координации дальнейшего масштабирования высокоавтоматизированных транспортных средств. Статистика о пробегах, режимах работы и инцидентах в режиме реального времени позволит видеть картину в целом и принимать решения на основе объективных данных государственного оператора", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Минтранса России Андрея Никитина.
Отмечается, что с использованием инфраструктуры "ЭРА-ГЛОНАСС" будет тестироваться возможность централизованной передачи команд операторам автономных фур и выявления кибератак на системы автомобилей. Подключение к системе не требует дополнительных расходов на оборудование и сервис для операторов беспилотных грузовиков, добавили в пресс-службе.
"В рамках всего проекта мы будем использовать гибридную сеть связи на основе "ЭРА-ГЛОНАСС", которая сегодня тестируется и используется для мониторинга беспилотных воздушных судов и малой авиации. Также на нашей платформе уже более 380 тысяч транспортных средств - общественный транспорт во всех регионах России, перевозка опасных грузов и лесная техника", - отметил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
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