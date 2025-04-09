https://ria.ru/20250409/evropa-2010134054.html

Не только Украина: Европа должна Америке 350 миллиардов

Не только Украина: Европа должна Америке 350 миллиардов - РИА Новости, 09.04.2025

Не только Украина: Европа должна Америке 350 миллиардов

Новая американская администрация продолжает умело раздевать растерянную Европу, не забывая в процессе умело шарить по карманам. Издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T12:38:00+03:00

сша

европа

вашингтон (штат)

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

politico

евросоюз

мвф

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Новая американская администрация продолжает умело раздевать растерянную Европу, не забывая в процессе умело шарить по карманам. Издание Politico со ссылкой на своих инсайдеров в Белом доме приводит свежие слова Дональда Трампа. Президент США требует от Евросоюза для покрытия торгового дисбаланса в триста пятьдесят миллиардов долларов немедленно начать закупку американских энергоресурсов в аналогичной пропорции, причем сделать это желательно уже в ближайшую неделю. В этом случае Соединенные Штаты рассмотрят варианты ослабления торговых санкций и нормализации отношений со своими собратьями по свободному западному полушарию.Дежурно напомним, что к заявлениям хозяина Овального кабинета нужно относиться с изрядной долей скепсиса. Дональд Трамп тот еще шоумен, беззастенчиво использующий свой рейтинг цитируемости и перенесший в большую политику ухватки биржевого игрока вперемешку с приемами покерного блефа. Но для просчета физических вероятностей мы будем считать, что подобные заявления правдивы наполовину, и добавим сюда еще одну цитату Трампа, где он утверждает, что часть государств, против которых были введены заградительные товарные пошлины, уже просят переговоров и согласны на односторонние уступки.Возможно это и так, но пока больше похоже, что лидер США создает общий фон, побуждающий всех неуживчивых оппонентов искать дипломатические пути выхода из кризиса. Естественно, в финансовую и геополитическую пользу Вашингтона.Что касается финансово-энергетического ультиматума Европе, то тут нужно отметить несколько очень важных моментов.Во-первых, мы наблюдаем логическое завершение долгосрочной американской политики, взявшей старт в 2014 году. Под соусом единства, братства и общности интересов в противостоянии с "тоталитарной Россией", обещая всемерную и молниеносную помощь, Вашингтон оттащил Евросоюз от Москвы, заменив часть импорта энергоресурсов своими поставками, а другая его часть трансформировалась в системную деградацию реального сектора, сжатие ВВП и падение промышленного индекса еврозоны. Теперь американские политические и ресурсные монополисты уже не изображают из себя друзей, они в уведомительной манере сообщают жителям Старого Света свою волю.Во-вторых, как гласит третий закон Ньютона, сила, действующая со стороны одного тела на другое, с точностью до знака равна действию в обратном направлении. Беспардонная риторика Трампа и введенные пошлины уже вызвали ответную реакцию. Так поставки за океан своей продукции приостановили автомобильные концерны Audi, Volkswagen, Jaguar Land Rover и концерн Stellantis, объединяющий сразу четырнадцать рыночных брендов, включая Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel и Peugeot.Попутно все то же Politico сообщает о намерении Германии вернуть назад тысячу двести тонн своего золота на сумму в 113 миллиардов евро, что доселе хранятся в резервах США под гарантии неограниченной финансовой помощи со стороны Штатов. Скорее всего, американцы данную инициативу просто "заиграют", но симптом очень уж показательный.Что касается принуждения Брюсселя к добровольному и тотальному переходу на импорт американских энергоресурсов, то тут пока больше сомнений, чем уверенности. Особенно если погрузиться в цифры по итогам 2023 года, так как статистика за прошлый по большинству направлений год еще сводится.С 2000 года объем международного экспорта товаров и услуг с наклейкой "made in USA" увеличился втрое, с 1,08 до 3,5 триллиона долларов в год. Конкретно в страны Евросоюза объем экспорта составил 360 миллиардов, что в совокупности с другими направлениями и рынками поставок позволило достичь показателя в 3,05 триллиона долларов или десять процентов ВВП.Касательно экспорта конкретно первичных энергоресурсов, то США на протяжении шестидесяти лет (1958-2018) покрывали разрыв в производстве и потребности за счет покупки за рубежом. В Штаты оптом завозилось моторное топливо и углеводородные газовые жидкости, пик таких закупок пришелся на 2007 год, после чего они стали резко снижать свою зависимость от внешних игроков. То есть текущие процессы были запущены задолго до первого срока Дональда Трампа.Управление энергетической информации (EIA) сообщает, что, начиная с 2021 года, производство, потребление и экспорт первичных энергоресурсов в США неуклонно росли. Внутреннее производство полностью закрыло дефицит, а поставки за рубеж установили исторический рекорд, преодолев отметку в 29 квадриллионов британских термических единиц (BTU). Импорт тоже вырос, но всего на один процент, в то время как поставки за рубеж увеличились более чем на восемь процентов. Важно отметить, что Штаты все еще закупают сырую нефть, в основном в Канаде, и ее доля составляет 66 процентов всего энергоимпорта. При этом в обратную сторону сырой нефти уходит всего 29 процентов, а разница внутри США превращается во вторичные продукты высокого передела и добавленной стоимости.С природным газом ситуация противоположная. Голубое топливо приходит в США в основном из Мексики, и если импортная доля здесь 18 процентов, то вовне Штаты продают газа в пропорции более 36 процентов от общего экспорта. Проще говоря, американцы заняли все самые выгодные в финансовом плане ниши, снимая сливки буквально на всем.В рамках нашей публикации мы, увы, не можем рассмотреть все аспекты этой запутанной схемы, потому в качестве примера выберем природный газ и его сжиженный аналог.Американские газовики в год добывают рекордные триллион с хвостиком кубометров природного газа. При этом собственное потребление растет в среднем на 15-20 миллиардов кубических метров в год и сегодня уже превысило 900 миллиардов кубометров. Здесь впору задаться вопросом, когда спрос, подгоняемый льготными кнутами вроде закона о снижении инфляции (IRA), вновь догонит производство, то есть снизит экспортные возможности до минимума. И это притом, что сейчас США экспортируют свои энергоресурсы в 173 страны плюс три внешние американские территории (Самоа, Пуэрто-Рико и Виргинские острова).Что касается СПГ, то сейчас это священная корова любого американского правительства. В отрасли задействовано 270 тысяч человек, которые с 2016 года, когда Штаты начали экспорт сжиженного газа, пополнили ВВП государства на более чем 400 миллиардов долларов, а совокупная выручка превысила 800 миллиардов. Министерство энергетики США заявляет, что в настоящий момент частные производители вышли на отметку в 400 миллионов кубометров СПГ в день. Вроде бы немного, однако в настоящий момент ведется расширение терминалов и к 2030-му Вашингтон планирует иметь уже 1,3 миллиарда кубометров СПГ ежесуточно. Это порядка четырехсот миллиардов кубометров газа в год.Но эти значения, повторимся, нужно всегда сопоставлять с ростом внутреннего потребления, которое активно нагоняет выработку.Что касается Европы, то на днях мы узнали, во сколько старушке обошелся разрыв с Россией и принудительная любовь с американцами. Урсула фон дер Ляйен, выступая на международном экономическом форуме, заявила, что за 2022-2024 годы страны ЕС переплатили за импорт энергоресурсов 544 миллиарда долларов. Они ушли продавцам из США, Норвегии и стран Ближнего Востока. МВФ вместе с Eurostat оперативно подсчитали, что общие потери экономики ЕС превысили 1,3 триллиона евро, что эквивалентно 2,5 процента.В общем, в настоящий момент ситуация с требованиями Трампа довольно неоднозначная. Не факт, что США смогут предложить европейцам энергоресурсы на требуемую сумму. И не факт, что у Европы найдутся деньги за все это заплатить.

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https://ria.ru/20250316/ritter-2005271863.html

https://ria.ru/20250321/evropa-2006351190.html

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