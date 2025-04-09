https://ria.ru/20250409/erdogan-2010226756.html

Эрдоган призвал готовиться к сильному урагану в мировой экономике

Эрдоган призвал готовиться к сильному урагану в мировой экономике - РИА Новости, 09.04.2025

Эрдоган призвал готовиться к сильному урагану в мировой экономике

Торговые войны будут иметь последствия в мире и приведут к "сильному урагану", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:40:00+03:00

2025-04-09T13:40:00+03:00

2025-04-09T13:40:00+03:00

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Торговые войны будут иметь последствия в мире и приведут к "сильному урагану", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. "Укоренившаяся глобальная система явно трещит по своим основаниям. Мы наблюдаем рост протекционистской структуры. Почти повсеместно государства разрабатывают политику, направленную на укрепление общества и экономики. Идет подготовка к новому периоду борьбы. Все участники международной политики начали новые поиски. Понятно, что торговые войны будут иметь последствия. Не будет преувеличением сказать, что грядет сильный ураган, который затронет всех, больших и малых", - заявил турецкий лидер, выступая в среду в парламенте в Анкаре. Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщала газета Milliyet со ссылкой на источники. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени. Ранее газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.

https://ria.ru/20250405/erdogan-2009585345.html

https://ria.ru/20250409/erdogan-2010224898.html

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