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Эрдоган оценил влияние торговых войн на Турцию - РИА Новости, 09.04.2025
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13:28 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/erdogan-2010224898.html
Эрдоган оценил влияние торговых войн на Турцию
Эрдоган оценил влияние торговых войн на Турцию - РИА Новости, 09.04.2025
Эрдоган оценил влияние торговых войн на Турцию
Анкара рассчитывает, что торговые войны затронут Турцию в меньшей степени из-за предпринятых мер и экономической программы, заявил президент страны Реджеп Тайип РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:28:00+03:00
2025-04-09T13:28:00+03:00
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что торговые войны затронут Турцию в меньшей степени из-за предпринятых мер и экономической программы, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "За последнюю неделю международные торговые войны перешли в новое измерение. Последствия "землетрясения" на рынках капитала еще не улеглись. Существует большая вероятность того, что некоторые крупные экономики вступят в рецессию. Мы создали сильную команду в экономике. Мы реализуем программу, которая решит экономические проблемы и сделает нас устойчивыми к потрясениям. В мире царит серьезная неопределенность, но у Турции есть сильная экономическая программа. Мы не ожидаем негативной ситуации в сфере торговли, производства и экспорта. Мы легче преодолеем этот период, поскольку являемся странами с низкими тарифами. Пусть наш деловой мир будет спокоен, а наши граждане сохранят спокойствие в своих сердцах", - сказал турецкий лидер, выступая в среду в парламенте. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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турция
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турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эрдоган оценил влияние торговых войн на Турцию

Эрдоган: Турция надеется, что торговые войны не затронут ее в меньшей степени

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что торговые войны затронут Турцию в меньшей степени из-за предпринятых мер и экономической программы, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"За последнюю неделю международные торговые войны перешли в новое измерение. Последствия "землетрясения" на рынках капитала еще не улеглись. Существует большая вероятность того, что некоторые крупные экономики вступят в рецессию. Мы создали сильную команду в экономике. Мы реализуем программу, которая решит экономические проблемы и сделает нас устойчивыми к потрясениям. В мире царит серьезная неопределенность, но у Турции есть сильная экономическая программа. Мы не ожидаем негативной ситуации в сфере торговли, производства и экспорта. Мы легче преодолеем этот период, поскольку являемся странами с низкими тарифами. Пусть наш деловой мир будет спокоен, а наши граждане сохранят спокойствие в своих сердцах", - сказал турецкий лидер, выступая в среду в парламенте.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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ТурцияСШААнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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