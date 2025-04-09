https://ria.ru/20250409/ekspert-2010324952.html

Эксперт рассказала, чем грозит торговая война между США и ЕС

Эксперт рассказала, чем грозит торговая война между США и ЕС - РИА Новости, 09.04.2025

Эксперт рассказала, чем грозит торговая война между США и ЕС

Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:18:00+03:00

2025-04-09T18:18:00+03:00

2025-04-09T18:50:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010326249_0:85:3109:1834_1920x0_80_0_0_61eb0d6b09550a444cfa9a6c8de85d8a.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Глобальная торговая война призвана вынудить страны пойти на масштабные уступки США. Но она работает только для слабых игроков. Евросоюз и Китай ответили на массированный удар зеркальными мерами. Если торговая война между ЕС и США затянется, а это два крупнейших мировых производителя и потребителя, то это приведет к возможному падению мирового ВВП и рецессии", - полагает эксперт. Европейская политическая элита, как указывает Давыдова, рассчитывает на то, что электорат президента США Дональда Трампа начнет оказывать на него давление и требовать смягчить новую торговую политику в отношении партнеров из ЕС. На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, и считает, что еще не поздно договориться, тем не менее пообещала принять ответные меры - на заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются. СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также мотоциклы, сталь и алюминий. Всего это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009256729.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире