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Эксперт рассказала, чем грозит торговая война между США и ЕС - РИА Новости, 09.04.2025
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18:18 09.04.2025 (обновлено: 18:50 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ekspert-2010324952.html
Эксперт рассказала, чем грозит торговая война между США и ЕС
Эксперт рассказала, чем грозит торговая война между США и ЕС - РИА Новости, 09.04.2025
Эксперт рассказала, чем грозит торговая война между США и ЕС
Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:18:00+03:00
2025-04-09T18:50:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Глобальная торговая война призвана вынудить страны пойти на масштабные уступки США. Но она работает только для слабых игроков. Евросоюз и Китай ответили на массированный удар зеркальными мерами. Если торговая война между ЕС и США затянется, а это два крупнейших мировых производителя и потребителя, то это приведет к возможному падению мирового ВВП и рецессии", - полагает эксперт. Европейская политическая элита, как указывает Давыдова, рассчитывает на то, что электорат президента США Дональда Трампа начнет оказывать на него давление и требовать смягчить новую торговую политику в отношении партнеров из ЕС. На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, и считает, что еще не поздно договориться, тем не менее пообещала принять ответные меры - на заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются. СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также мотоциклы, сталь и алюминий. Всего это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html
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сша, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт рассказала, чем грозит торговая война между США и ЕС

Политолог Давыдова: торговая война между США и ЕС грозит миру падением ВВП

© Getty Images / picture alliance/Arne DedertТорговая площадка Франкфуртской фондовой биржи. 9 апреля 2025
Торговая площадка Франкфуртской фондовой биржи. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / picture alliance/Arne Dedert
Торговая площадка Франкфуртской фондовой биржи. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Торговая война между США и Евросоюзом в случае принятия ею затяжного характера грозит миру падением ВВП, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Глобальная торговая война призвана вынудить страны пойти на масштабные уступки США. Но она работает только для слабых игроков. Евросоюз и Китай ответили на массированный удар зеркальными мерами. Если торговая война между ЕС и США затянется, а это два крупнейших мировых производителя и потребителя, то это приведет к возможному падению мирового ВВП и рецессии", - полагает эксперт.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Худший кошмар сбылся: Вашингтон и Пекин уже поделили мир
Вчера, 08:00
Европейская политическая элита, как указывает Давыдова, рассчитывает на то, что электорат президента США Дональда Трампа начнет оказывать на него давление и требовать смягчить новую торговую политику в отношении партнеров из ЕС.
На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, и считает, что еще не поздно договориться, тем не менее пообещала принять ответные меры - на заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также мотоциклы, сталь и алюминий. Всего это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Экономист назвал американские торговые пошлины троллингом Евросоюза
4 апреля, 08:47
 
СШАКитайДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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