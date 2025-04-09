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Эксперт рассказал о последствиях торговой войны США со всем миром - РИА Новости, 09.04.2025
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13:01 09.04.2025 (обновлено: 13:31 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ekspert-2010216168.html
Эксперт рассказал о последствиях торговой войны США со всем миром
Эксперт рассказал о последствиях торговой войны США со всем миром - РИА Новости, 09.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях торговой войны США со всем миром
Торговая война США со всем миром может спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах из-за роста издержек производства, которое активно использует импорт,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:01:00+03:00
2025-04-09T13:31:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Торговая война США со всем миром может спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах из-за роста издержек производства, которое активно использует импорт, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник Президентской академии Александр Фиранчук. "Для США развертывающаяся торговая война со всеми партнерами угрожает увеличением инфляции из-за роста издержек производства, которое активно использует импорт. Кроме того, собственные американские тарифы на импорт негативно влияют на экспорт, поскольку значительная часть экспортируемых товаров включает в себя импортные компоненты", - сказал Фиранчук. Он также добавил, что ответные меры торговых партнеров США могут также ограничить американский экспорт. "В результате даже Трамп не отрицает возможность рецессии в американской экономике", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт рассказал о последствиях торговой войны США со всем миром

Фиранчук: торговая война США со всем миром может спровоцировать рост цен

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Торговая война США со всем миром может спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах из-за роста издержек производства, которое активно использует импорт, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник Президентской академии Александр Фиранчук.
"Для США развертывающаяся торговая война со всеми партнерами угрожает увеличением инфляции из-за роста издержек производства, которое активно использует импорт. Кроме того, собственные американские тарифы на импорт негативно влияют на экспорт, поскольку значительная часть экспортируемых товаров включает в себя импортные компоненты", - сказал Фиранчук.
Он также добавил, что ответные меры торговых партнеров США могут также ограничить американский экспорт.
"В результате даже Трамп не отрицает возможность рецессии в американской экономике", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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